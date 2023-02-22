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Общество22 февраля 2023 0:30

«После шоу на работе не ругали». Якутянин Николай Софронов об участии в «Молодых ножах» и о работе в мишленовском ресторане

Повар из Якутии рассказал о шоу «Молодые ножи» и о трудностях работы в московском ресторане
Ксения ГАБЫШЕВА
На кухне ресторана White Rabbit. Фото из архива Николая Софронова

На кухне ресторана White Rabbit. Фото из архива Николая Софронова

Участник телепроекта «Молодые ножи» Николай Софронов рассказал «КП – Якутии» о шоу и о том, как сумел пробиться на кухню одного из ведущих ресторанов России.

Выпуск шоу шефа Константина Ивлева с участием якутянина вышел на этой неделе. Молодой человек вылетел перед самым финалом, не справившись с приготовлением блюда в стиле фьюжн из случайных продуктов. Задание, скажем честно, действительно непростое, далеко не каждый смог бы «поженить» мясо нутрии, авокадо и редьку.

Скриншот с сайта телеканала "Пятница"

Скриншот с сайта телеканала "Пятница"

Николай родился в Таттинском районе. Учился в Северо-Восточном федеральном университете на биолога, но вскоре решил, что это направление совсем ему не подходит.

– Резко в один день понял, что хочу заниматься любимым делом, то есть готовить. Люблю вкусно поесть и хочу делиться вкусными красивыми блюдами с людьми. Семья меня в этом поддержала. В Якутске работал в ресторане «Муус Хайа». В прошлом году уехал Москву, чтобы развиваться в профессии, – рассказал он.

В свои 28 лет он трудится в ресторане White Rabbit, кухню которого ставил сам Константин Ивлев. В 2021 году заведение удостоили одной звезды «Мишлен».

Фото: whiterabbitmoscow.ru

Фото: whiterabbitmoscow.ru

Попасть на работу в точку общепита, где средний чек переваливает за 3 тысячи рублей, мечта многих молодых поваров. По словам Софронова, добиться этого действительно не просто.

– Сначала меня не брали, потому что опыта мало, тогда я стал проситься хотя бы на стажировку. Взяли, и я бесплатно работал 2 месяца. На третий месяц взяли на полставки в горячий цех, потом, наконец, добился полной ставки. Это были самые тяжелые времена. Сколько точно поваров в ресторане, не знаю, но много, и все они профессионалы своего дела, – отмечает он.

Но мало пробиться на кухню, нужно еще и соответствовать местным стандартам. Николай признается, что в жизни не встречал такой трудной работы.

– Разница между обычным рестораном и заведением такого уровня очень большая. Здесь высокие требования ко всему, в том числе к скорости работы. Постоянно спешишь, постоянно нет времени. Все надо успеть сделать и отдавать вовремя. Если где-нибудь по граммовке ошибка, то все или переварится, или сгорит, и блюдо будет испорчено – говорит повар.

Софронов работает в горячем цеху, где отвечает за соусы, бульоны и разные заготовки. Высокая кухня не обходится одними кетчупами и майонезами, есть соусы, которые готовят по 6-8 часов, а некоторые почти по 2 дня.

Любимое занятие Николая - лепка равиоли. Фото: tripadvisor.ru

Любимое занятие Николая - лепка равиоли. Фото: tripadvisor.ru

Несмотря на то, что Николай не стал победителем телепроекта, о своем участии он не жалеет.

– «Молодые ножи» мне дали очень большой опыт и положительные впечатления. На работе после шоу никто не ругал, – отметил Софронов.

В поисках новых вкусов он экспериментирует с ресторанными блюдами даже дома. К примеру, недавно он побаловал себя палтусом с картофельным пюре и соусом из брусники. Все потому, что любовь к кулинарии не покидает его даже после работы.

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