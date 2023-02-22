«После шоу на работе не ругали». Якутянин Николай Софронов об участии в «Молодых ножах» и о работе в мишленовском ресторане

На кухне ресторана White Rabbit. Фото из архива Николая Софронова

Участник телепроекта «Молодые ножи» Николай Софронов рассказал «КП – Якутии» о шоу и о том, как сумел пробиться на кухню одного из ведущих ресторанов России.

Выпуск шоу шефа Константина Ивлева с участием якутянина вышел на этой неделе. Молодой человек вылетел перед самым финалом, не справившись с приготовлением блюда в стиле фьюжн из случайных продуктов. Задание, скажем честно, действительно непростое, далеко не каждый смог бы «поженить» мясо нутрии, авокадо и редьку.

Скриншот с сайта телеканала "Пятница"

Николай родился в Таттинском районе. Учился в Северо-Восточном федеральном университете на биолога, но вскоре решил, что это направление совсем ему не подходит.

– Резко в один день понял, что хочу заниматься любимым делом, то есть готовить. Люблю вкусно поесть и хочу делиться вкусными красивыми блюдами с людьми. Семья меня в этом поддержала. В Якутске работал в ресторане «Муус Хайа». В прошлом году уехал Москву, чтобы развиваться в профессии, – рассказал он.

В свои 28 лет он трудится в ресторане White Rabbit, кухню которого ставил сам Константин Ивлев. В 2021 году заведение удостоили одной звезды «Мишлен».

Фото: whiterabbitmoscow.ru

Попасть на работу в точку общепита, где средний чек переваливает за 3 тысячи рублей, мечта многих молодых поваров. По словам Софронова, добиться этого действительно не просто.

– Сначала меня не брали, потому что опыта мало, тогда я стал проситься хотя бы на стажировку. Взяли, и я бесплатно работал 2 месяца. На третий месяц взяли на полставки в горячий цех, потом, наконец, добился полной ставки. Это были самые тяжелые времена. Сколько точно поваров в ресторане, не знаю, но много, и все они профессионалы своего дела, – отмечает он.

Но мало пробиться на кухню, нужно еще и соответствовать местным стандартам. Николай признается, что в жизни не встречал такой трудной работы.

– Разница между обычным рестораном и заведением такого уровня очень большая. Здесь высокие требования ко всему, в том числе к скорости работы. Постоянно спешишь, постоянно нет времени. Все надо успеть сделать и отдавать вовремя. Если где-нибудь по граммовке ошибка, то все или переварится, или сгорит, и блюдо будет испорчено – говорит повар.

Софронов работает в горячем цеху, где отвечает за соусы, бульоны и разные заготовки. Высокая кухня не обходится одними кетчупами и майонезами, есть соусы, которые готовят по 6-8 часов, а некоторые почти по 2 дня.

Любимое занятие Николая - лепка равиоли. Фото: tripadvisor.ru

Несмотря на то, что Николай не стал победителем телепроекта, о своем участии он не жалеет.

– «Молодые ножи» мне дали очень большой опыт и положительные впечатления. На работе после шоу никто не ругал, – отметил Софронов.

В поисках новых вкусов он экспериментирует с ресторанными блюдами даже дома. К примеру, недавно он побаловал себя палтусом с картофельным пюре и соусом из брусники. Все потому, что любовь к кулинарии не покидает его даже после работы.

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