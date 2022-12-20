Якутянка приняла участие в передаче «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Фото: кадр из передачи «Битва шефов»

19 декабря на телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск популярной передачи «Битва шефов», в котором приняла участие жительница Якутии.

Наталье Савиновой 38 лет, она многодетная мама с пятью детьми. Напомним, что суть проекта «Битва шефов» состоит в том, что главные повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов ищут кулинарные таланты.

Для кастинга Наталья принесла традиционное якутское мороженое — тон куэрчэх с черной смородиной, голубикой и брусникой.

«Мы такие горячие в Якутии, что обожаем мороженое», — отметила якутянка.

Константин Ивлев остался не в восторге от десерта, назвав его набором продуктов, но Ренат Агзамов с удовольствием принял Наталью в свою команду.

Не ударила грязь в лицом многодетная мама и во втором этапе, когда надо было приготовить мясное блюдо под названием «Фальшивый заяц». Якутянка сделала ход конем и сделала его из рубленой говядины с беконом и шампиньонами, когда как остальные ее товарищи по команде использовали фарш.

«Единственное блюдо за этим столом, которое я доем до конца», — прокомментировал Ренат Агзамов.

Следующий этап состоял в приготовлении блюда «Три сестры» — фаршированных перцев. Наталья использовала для него рубленую баранину, рис, базилик, лук и перец.

«Вкусно нереально, но это не „Три сестры“, а три тети или бабушки», — отметили шеф-повара. Как оказалось, в этом блюде по технологии должен был быть нут вместо риса, но Наталья побоялась, что он не успеет провариться.

«Вы готовите с любовью, вы большая молодец, но это не техническое задание», — заключили ведущие шоу.

Таким образом, якутянка не смогла дойти до финала «Битвы шефов», но, тем не менее, показала себя очень хорошо — все ее блюда вызвали искренний восторг у шеф-поваров.

«Спасибо моему богу Урун Аар Тойону», — сказала Наталья Савинова.

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