«Мой якутский бриллиант с московской пропиской». Шеф Ивлев о молодом поваре из Якутска

Скриншот с телеканала "Пятница"

Николай Софронов из Якутска принял участие в профессиональном поварском проекте «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», которое ведет знаменитый шеф Константин Ивлев.

Это шоу, в котором молодые повара демонстрируют свое мастерство, выполняя неординарные задания. Победителя ждет именной золотой нож и самые крупные чаевые в его жизни.

20 февраля вышел выпуск с участником из Якутии. Николаю Софронову 28 лет, он работает в горячем цеху одного из ведущих ресторанов Москвы White Rabbit, удостоенном звезды «Мишлен». В своей анкете парень указал, что его стаж работы 9 месяцев, и специализируется он на якутской, европейской и русской кухнях.

Его признание, что в кулинарных трендах Якутии жеребятина, поразила всех в студии. По словам самого молодого человека, было страшно находится рядом с именитым шеф-поваром, чье мнение для него очень ценно.

Скриншот с телеканала "Пятница"

В первом туре участники угадывали не самые популярные советские блюда, такие как лапшевник, солянка, суп-холодец и фаршированная капуста. Софронову попался жареный кролик с печеной картошкой и розмарином. Он приготовил внешне похожее блюдо и сумел идеально запечь картошку с пикантными травами, но спутал мясо кролика с индейкой, но, как отметил Ивлев, блюдо получилось не сочными

Каждый участник допустил ошибку, и двое из них покинули шоу. Якутянин прошел во второй этап. Ведущий подчеркнул, что решил дать ему возможность реабилитироваться. По мнению Софронова, его оставили, потому что его изделие оказалось ближе к оригиналу, чем у ушедших соперников.

Во втором этапе молодые повара должны были готовить в стиле фьюжн, который предполагает гармонию вкусов несочетаемых, на первый взгляд, ингредиентов. Свои продукты участники выбирали в полной темноте. Николаю попался непростой набор: нутрия, авокадо и редька.

Блюдо Николая Софронова в стиле фьюжн. Скриншот с телеканала "Пятница"

– Мой якутский бриллиант с московской пропиской, – так Ивлев пригласил Николая вынести блюдо на дегустацию.

Но, увы, этот этап оказался для якутянина последним. Выплюнув кусок мяса, шеф сразу вынес вердикт, блюдо не удалось. В числе неверно принятых кулинарных решений он назвал не срезанный толстый слой жира с жареного мяса, недостаточное количество соли, а также не удачную подачу редьки. В итоге за выполнение задания, вкус, подачу и качество блюда мастер поставил колы. С оценкой в 4 балла Николай сошел с дистанции за шаг до финала.

На такое решение Софронов не обиделся.

– Ивлев выбирает профессионалов. У меня был ряд ошибок, поэтому я и не прошел в следующий тур, – сказал Николай Софронов в конце.

Ранее в другом проекте этого же телеканала участвовала якутянка, представившая на суд шефов Ивлева и Агзамова национальную кухню.

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