Фантасмагория и яркий карнавал в далекой Якутии: интервью с создателями нового якутского фильма «Песни лета»

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Самое необычное творение режиссера Дмитрия Давыдова — фолк-комедия «Песни лета» стартует 10 ноября во всех кинотеатрах Якутии. Фильм-метафору, фантасмагорию, яркий карнавал в далеком алаасе, честно признаться, поймет не каждый. Но для ценителей кино это не причина пропустить поворотную главу в фильмографии Давыдова.

После просмотра складывается ощущение, что режиссер прислушался буквально ко всем комментариям в интернете под его фильмами и создал гротескную формулу успешного кино, по их мнению. Безупречно переданное ощущение беззаботного времени позволяет зрителям завороженно наблюдать за всем безумием на экране: буйство красок, отсутствие диалогов, движущаяся камера подобно мелодии, да и такой яркой Якутии под палящим солнцем, пожалуй, не снимал еще никто.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Съемки фильма проходили летом 2021 года в Амгинском районе, где специально для съемок были построены локации. Всего в фильме было задействовано более 200 актеров.

О чем фильм

В далеком алаасе в балагане живет одинокий старик и занимается самогоноварением. На летние каникулы к нему приезжает внук-подросток. Он не доволен, думает, что здесь ему будет скучно и, по обыкновению, начинает считать мух. Но в этот раз все будет иначе. Оказывается, что наверху балагана появилось куриное гнездо, в котором каждое утро лежат яйца. Непонятно, откуда оно взялось, и где сама курица. Через некоторое время на их голову сваливается незнакомец и так же таинственно исчезает. Череда удивительных встреч и событий сделает это лето незабываемым.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Чем он будет интересен. Рассказывает режиссер

Дмитрий Давыдов, режиссер:

— Работа над фильмом была проделана большая, итогом доволен, надеюсь, и зритель останется довольным. Это мультижанровое кино, в котором есть и комедия, драма, фэнтези, мистика. Одним жанром определить сложно. Изначально была идея сделать кино без особой проблематики, без антагониста, сделать фильм-впечатление, фильм-настроение и в то же время, создать уникальный мир, в котором будут действовать свои законы и правила.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

В фильме наш главный герой встретит выдуманный народ, лесных жителей со своим языком, религией, ритуалами. Сразу понятно, что это не якутские реалии, по большому счету, это такая взрослая сказка. История прорабатывалась достаточно долго. Сценарий фильма был напечатан в свое время в журнале «Искусство кино», поэтому еще до съемок многие узнали, о чем будет фильм.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Режиссер признается, что на создание фильма его вдохновили работы Эмира Кустурицы, Роя Андерсона, Аки Каурисмяки, также советский кинематограф 70-х годов.

Впервые в Якутии фильм был снят на редкий формат 1:66, который практически сейчас не используется, но это решение, по словам Давыдова и оператора-постановщика, помогло раскрыть историю более богато и красиво.

К слову, операторской работе в фильме уделяется особое внимание.

О работе с Дмитрием и о съемках — оператор Александр Красновский

Для оператора-постановщика Александра Красновского эта первая работа в большом кино, до этого он больше работал в документалистике и фотографии.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Александр Красновский, оператор-постановщик:

— Конечно, на фоне предыдущих работ Дмитрия наш фильм кардинально отличается. «Песни лета» — это молодость, драйв, кураж, это лето в конце концов, и возможно, всего лишь ваши фантазии, каждый проецирует от себя.

Съёмочная группа состояла в основном из начинающих кинематографистов: кто-то поопытнее, кто-то менее опытен. Мы вместе экспериментировали, искали что-то новое. Поэтому атмосфера на площадке была очень позитивная. Мы будто все вернулись в детский лагерь.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Где-то в середине фильма мы поняли, что фильм живет своей жизнью, и более того, нам приходилось поспевать за ним. И это прекрасно. Ведь на то она и фантазия, она приходит внезапно, и сложно уловить ее, она в миг исчезает. Возможно, и в этом магия кино. Она сгорает в миг, как мотылек, как пленка, как кадр, и остается лишь смириться и признать это мгновение.

Кино, в первую очередь, визуальное искусство, нежели проговаривание текста актерами. Мы просто постарались выйти за общепринятые рамки и отдаться творчеству — поиграть с воображением и довериться процессу.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Поскольку фильм сам по себе основан на музыкальной структуре, я подумал, что хорошо бы было, чтобы камера как можно больше двигалась подобно мелодии: двигалась то вверх, то вниз, то влево, то вправо и доходила до своего естественного предела, затухала, останавливалась, затем вдруг вновь начинала звучать. А в моментах, где были резкие звуки: курицы, например, или свист, камера мгновенно реагировала. Кино должно не только показывать, но и давать возможность что-то изучать, открывать. Первым делом я подумал о том, как мне предстоит снимать, учитывая, что мы работали в полевых условиях и у нас была одна локация — якутский балаган с прилегающей к нему территорией. Как мне помочь режиссеру рассказать эту фантазию? Мне пришла идея снимать не только в интерьере и экстерьере, но и соединять пространства. Например, снять кадр сквозь окно, кадр с вылетом на чердак, ну и так далее. Часто мы экспериментировали в процессе. Вдохновлялся фильмами Сергея Параджанова («Тени забытых предков», «Цвет граната»). На мой взгляд, это максимально близко к поэтике и эксперименту. Поэтому предложив Диме кадрирование в 1:66, мы пришли к выводу, что это наиболее подходящий вариант к представлению собственного мира режиссёра, что-то вроде закулисья. С Димой Давыдовым было легко, мы мало разговаривали, а когда разговаривали то быстро понимали, что наше видение кадра совпадает, и просто начинали снимать. Несколько фраз по кадру и движению камеры, не более.

О бытовых неудобствах и творческом полете. Актер Дмитрий Юрченко

Актер русского драмтеатра Дмитрий Юрченко сыграл в фильме одну из главных ролей — неожиданного гостя главных героев. Для него это очень необычный опыт, он в фильме не произнес ни слова.

Дмитрий Юрченко, актер:

— Дмитрий Давыдов пригласил меня на эту роль за полгода, утвердил, скинул сценарий. Он был очень интересный, необычный, немного в непривычном для меня формате, что я согласился. Съемки проходили в Амге. Мы уехали в лес, на большую, лесную поляну, где находился балаган. Вокруг лес, природа, Амга, все было здорово, но съемки на самом деле были сложноваты в бытовом плане: много комаров, палящее солнце, оводы, шмели, дикая природа, никаких удобств. А в творческом плане было очень интересно: необычные ходы, необычные решения, но и сама история немного странная, волшебная, связанная с детством, уходящая в невероятное безумие, яркие краски.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Мой персонаж — больше мифическое существо, это персонаж, который попал к деду с внуком и в корне изменил их обычную жизнь, чему-то научил, заставил их измениться в лучшую сторону — научились радоваться мелочам, стали более человечнее и любить жизнь. Роль мне очень понравилась, она очень интересная. Интересна форма существования персонажа с одной стороны — мистическая, но в тот же время все очень жизненно и по-настоящему.

Фото: кадр из фильма «Песни лета»

Фильм получился очень необычным, по крайней мере, я подобных фильмов, снятых в Якутии, не встречал и мне кажется, эта новая тропинка в киноискусстве. Надеюсь, что фильм будет интересен и понравится нашему зрителю.

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