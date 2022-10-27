Детективный сериал, семейные драмы и летняя притча: какие якутские фильмы выйдут в прокат в ближайшее время

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Окно в Европу"

Под конец года якутский кинематограф порадует зрителей новыми картинами самых разных жанров. «КП – Якутия» узнала, чего ожидать поклонникам якутского кино на больших экранах республики.

Остросюжетный детектив от НВК «Саха»

Сегодня, 27 октября, стартует показ фильма «Күн кыыһа Күннэй» («Дочь солнца Куннэй») режиссера Елены Эверстовой. Как рассказал заместитель директора кинотеатра «Лена» Георгий Николаев, впервые в Якутии на больших экранах покажут завершение сериала, который начался на канале НВК «Саха» в октябре.

В центре сюжета 40-летняя Уйгууна и ее дочка Кюннэй. У женщины появляется молодой возлюбленный, все вместе они переезжают в деревню. Неожиданно ребенок пропадает. Поиски не дают результатов, и отчаявшаяся мать винит себя в произошедшем. Отец девочки просит бывшего следователя Луку провести собственное расследование. Ответ как всегда приходит оттуда, откуда не ждали...

Поностальгируем по лету с Дмитрием Давыдовым

10 ноября в прокат выходит комедийная мелодрама «Песни лета» прославленного якутского режиссера Дмитрия Давыдова («Пугало», «Костер на ветру»).

Подросток приезжает в гости к деду, одиноко живущему у леса. Внук ждет, что это лето будет скучным с пожилым любителем варить самогон, однако цепь странных событий меняет все. Неожиданно на крыше балагана появляется куриное гнездо, в котором каждое утро находят яйца. Правда, самой курицы герои и не увидели. Затем на голову сваливается незнакомец и так же таинственно исчезает. Цепь странных событий и необыкновенных встреч сделает лето незабываемым.

Семейная драма в объективе Степана Бурнашева

С 24 ноября в кинотеатрах покажут фильм «Биһиги кыһыммыт» («Наша зима») режиссера Степана Бурнашева («Черный снег», «Ыт»). Главных героев сыграли Ирина Михайлова и Илья Яковлев.

Фильм повествует о семейной паре, которая после 10 лет брака понимает, что развод – единственный выход. Каждый из них уверен, что это придаст жизни новое дыхание. Раздел имущества проходит спокойно, без скандалов. Но только разойдясь они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке…

Драма о жизни якутского художника Иване Попове

В конце года кинотеатры ожидают большую премьеру фильма «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой («Надо мною солнце не садится»). Лента посвящена якутскому художнику Ивану Попову (1874-1945).

Фото: "Сахафильм"

Классик якутского искусства родился в семье священника, который не одобрял увлечение сына живописью. Молодого человека исключили из Якутской духовной семинарии за карикатуры на духовенство.

Только к 30 годам Иван Попов смог осуществить мечту детства и поступить на профессиональный художественный курс. Для этого он отправился в Санкт-Петербург в частную студию художника Александра Маковского, но события 1905 года и материальные трудности заставили его бросить занятия.

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