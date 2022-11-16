В Якутии на 13 лет посадили мужчину, который надругался над школьницей

Фото: СК Якутии

В Якутии жителя Олекминского района посадили за изнасилование. Его жертвой стала 10-летняя девочка – мужчина приходился ей отчимом.

Якутянин воспользовался беспомощным положением девочки дважды – осенью 2019 и зимой 2021 года. Его супруга и мать девочки тогда уходила на работу, и отчим оставался с ребенком наедине. Однако впоследствии девочка рассказала о произошедшем своей матери, а та сразу же обратилась в органы.

Следователи проверили показания девочки и задержали мужчину. По ходатайству следствия он был арестован. Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы представить их в суде. В итоге насильника посадили на 13 лет – их он проведет в колонии строгого режима.

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