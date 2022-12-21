Страдает психическим расстройством. Нападавшего на девушек в Якутске хотят отправить на принудительное лечение

Фото: СУ СК России по Якутии

Завершено расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности девушек в Якутске, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Нападавший подозревается в четырех эпизодах нападения, которые квалифицированы как насильственные действия сексуального характера.

Напомним, что нападения мужчина совершал с 11 по 17 октября на центральных улицах города.

История нападений «якутского маньяка»

Первое нападение он совершил 11 октября около 23:40 в районе Автовокзала. Тогда он напал на 21-летнюю девушку, ей удалось отбиться, но нападавший успел убежать.

Событие вызвало широкий общественный резонанс. Девушка написала заявление в полицию, где был составлен фоторобот. В последующие дни похожие случаи произошли на улице Дзержинского и площади Орджоникидзе. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

В результате сотрудники полиции смогли установить подозреваемого в нападении, 17 октября он был задержан участковым отдела №4. Видео допроса можно посмотреть по этой ссылке.

Нападавшим оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый местный житель, которого опознала жертва первого нападения в районе Автовокзала. На допросе мужчина признался, что у него было много судимостей по разным статьям: изнасилование, кража, угон автомобиля.

Он не стал отрицать свое нападение на девушку. Его поместили в СИЗО.

Фото: скриншот видео МВД

Нуждается в принудительном лечении

В ходе следствия установлено, что на момент совершения преступления нападавший страдал психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Следствие считает, что мужчина представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Материалы дела направлены в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске участились нападения на женщин. Возможно, к ним причастен один и тот же мужчина (подробнее)

«Хватал за попу и грудь». В Якутске задержан мужчина, подозреваемый в нападении на девушек (подробнее)

Нападавший на девушек в Якутске, помещен в СИЗО (подробнее)

На нападавшего на девушек в Якутске завели уголовное дело (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.