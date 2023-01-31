В Якутске 500 семей переедут из аварийного жилья в новый микрорайон

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутске продолжается строительство многоквартирных домов в квартале «Воинская часть», также известном как микрорайон Звездный, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Этой весной ключи от новых квартир получат порядка 500 семей, проживающих в аварийных домах.

Отмечается, что сейчас завершается строительство пяти домов сектора А, который предназначен преимущественно под программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Еще два дома в этом секторе сданы, идет их приемка Департаментом жилищных отношений Якутска.

Таким образом, в микрорайоне «Звездный» будут введены первые 26 тысяч квадратных метров жилья. Начнется строительство поликлиники на 600 посещений, детского сада на 315 мест, школы на 1100 мест и крытого катка с универсальным спортзалом.

В квартале предусмотрено и коммерческое жилье. В одном из секторов идёт строительство 10 домов, проводятся свайные работы. Для приобретения жилья в новом микрорайоне якутяне смогут воспользоваться льготными кредитами по программам «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека», «Семейная ипотека».

Напомним, проект комплексной застройки микрорайона «Звездный» квартала «Воинская часть» в городе Якутске имеет территорию свыше 68 га. До 2027 года здесь планируется построить 30 многоквартирных домов и 36 сблокированных домов высотностью от двух до восьми этажей и общей площадью 264 тысяч квадратных метров жилья, в которых будет проживать около 11 тысяч человек.

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