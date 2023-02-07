20-летняя якутянка получила 15 лет колонии за сбыт и вовлечение подростков в наркоторговлю

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

20-летняя уроженка Якутска приговорена к 15 годам в колонии общего режима с ограничением свободы на два года, и штрафом в размере 40 000 рублей. Верховный суд Якутии оставил без изменения приговор Якутского горсуда.

В погоне за легкими деньгами молодая девушка в начале мая 2020 года стала «закладчицей» наркотиков. Позже на нее возложили и функции хранения запрещенных веществ. Она получала от «перевозчиков» через тайники наркотики, хранила и расфасовывала их. А также вербовала новых участников.

5 августа 2020 года во время очередной закладки наркотиков осужденная была задержана полицейскими. Ей избрали меру пресечения в видео домашнего ареста. Однако даже уголовное дело не стало для нее уроком.

В мае 2021 года, находясь под домашним арестом, она повторно под чужим именем устроилась «закладчицей». Для этого она привлекла трех несовершеннолетних, которых уговорила заняться фасовкой и распространением. Незадачливых подростков задержали в том же месяце во время закладки наркотиков. Им также назначили наказание, однако их сроки не раскрываются.

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