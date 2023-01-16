Житель Якутска получил девять лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Фото: yakutia-daily.ru

46-летний житель Якутска приговорен к девяти годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина вошел в состав организованной преступной группы как закладчик через интернет.

В сентябре 2022 года он получил сведения о месте хранения особо крупной партии наркотиков. Извлек «товар» из тайника, расфасовал и спрятал в лесу.

Однако реализовать его он не успел: его поймала полиция.

На закладчика завели уголовное дело ч. 3 ст.30 — ч.5 ст.228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в особо крупном размере.

В отношении поставщиков наркотических средств, действовавших через интернет, уголовное дело выделено и расследуется отдельно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.