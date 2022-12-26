В Якутске на 8 лет осужден закладчик, у которого нашли более 1 килограмма спайса

Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Житель Якутска осужден за попытку сбыть крупную партию наркотиков, сообщает прокуратура республики.

Мужчина решил «поработать» закладчиком наркотиков. От сообщников он получил информацию о тайнике на территории Хангаласского района, откуда забрал около 1 килограмма спайса.

Вернувшись в Якутск, он отправился также прятать наркотики для дальнейшей продажи, но его попытку оборудовать закладку прервали полицейские. Наркотики были изъяты, против мужчины заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере).

Суд приговорил закладчика к 8 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Отдельно начато расследование для выхода на поставщиков наркотических средств, действовавших в интернете.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.