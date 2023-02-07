В Якутске второй месяц не могут поймать сбежавших из дома ручных лис

Фото: zoopolis_ykt

В Якутске уже второй месяц не могут поймать двух домашних чернобурых лисиц, сообщает в своих соцсетях мини-зоопарк «Зоополис».

Напомним, две лисицы — брат с сестрой — сбежали из вольера частного дома в январе этого года. Любопытные животные бесстрашно исследуют окружающий мир, но пожилая хозяйка очень волнуется за своих питомцев, что на них могут напасть агрессивные собаки.

Оказалось, что самец приходил и сидел на крыльце того дома, где работает его хозяйка! В последующие дни его тоже видели в этом районе, но позже следы лиса опять затерялись.

Самочка же «прописалась» в Сергеляхе, загородном районе Якутске. Сотрудники зоопарка выезжали на различные адреса более десяти раз, а однажды даже организовали встречу Шишки (так зовут лисичку) с хозяйкой, но лиса, находясь всего в метре от нее, не дала себя изловить.

Фото: zoopolis_ykt

«Шишка заходит даже в те дворы, где сидят цепные собаки и утаскивает провизию. Приобщили опытного охотника, собаколовки сменились на лисьи живоловушки, но плутовка умудряется забрать корм и слинять до захлапывания двери. Шишка попалась в петлю, но поняла принцип действия и была такова», — рассказывают сотрудники мини-зоопарка.

По их словам, охота с сетью и сачком тоже не принесла результатов. Дротик со снотворным решил бы поимку моментально, но в наличии нет быстродействующего состава.

Между тем, у Шишки скоро наступит сезон размножения, она может потерять осторожность и стать легкой добычей для собак. Поэтому всех горожан, кто заметит лис, просят звонить по номеру 89246643030. Оба животных привиты и чипированы, имеют ветпаспорт.

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