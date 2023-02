Якутск стал одной из крупнейших площадок международного фестиваля Global Game Jam-2023

Фото: 2ГИС

Создать своего героя и новый виртуальный мир — все это под силу разработчикам компьютерных игр. Завершился международный фестиваль Global Game Jam-2023, соорганизатором которого уже в 5 раз стал IT-парк Якутска.

Придумать, запрограммировать и запустить с нуля за 48 часов

Геймджем — это сбор команд геймдевов (от англ. games development — «разработка игр»)., их цель создать абсолютно новый продукт за ограниченный промежуток времени, к примеру, всего за 48 часов.

В этом году самыми успешными разработками из Якутии эксперты назвали две игры на тему «Корни», которая в том числе подразумевает возвращение к истокам геймдева. Наибольший отклик от экспертов и организаторов получила аркада «Attack on Tree», открывающая вселенную зомби-деревьев.

– Игрок берет на себя управление добрым деревом, которое эволюционировало, чтобы ходить на своих корнях и стрелять желудями. Мир поражен грибком кордицепс, который зомбировал все остальные деревья. Игрок должен перемещаться по лесу, заполненному препятствиями, используя свои способности, продвигаться по уровням, — рассказали авторы игры из команды Brotherhood of jam.

Источник: globalgamejam.org

Интересный сюжет и проработанность проекта отметили у еще одной игры под названием Plant Pots от команды Neko Games. Она представляет собой 3d-side scroller головоломку, в которой нужно помочь роботу восстановить свою энергию при помощи корней священного дерева, раскиданного по дому.

Источник: globalgamejam.org

Собственными призами и подарками от спонсоров якутские организаторы наградили еще несколько команд. Самым организованным коллективом признан DOTNPC, написавшая 2D-игру The Path to the World Tree. Лучшей 3D-игрой стала Don’t touch roots от команды xtrvy.

В номинации Girl Power среди команд, полностью состоящих из девушек, лучшей стала Lil Chill. Но не только за гендерную особенность наградили команду. Разработанная ими игра отличилась лучшим графическом дизайном.

Удивил всех участник, выступавший под ником EVESTIN. Он не побоялся бросить вызов соперникам и самостоятельно разработал проект в жанре мистика под названием Medieval Eves. По сюжету, герой в средневековом антураже потерял память. Чтобы узнать, кто он такой, ему предстоит вспомнить все свои корни. Специально для него была создана номинация «Герой-одиночка», за которую он получил приз.

Честь своих районов защищали ребята, которых объединили семь районных ИТ-центров. Среди них лучше всех себя показали мирнинцы с игрой Roots.

Якутия в числе самых массовых площадок по разработке игр

В этом году более 200 жителей Якутии присоединились к этому глобальному фестивалю. Этот факт поднял столицу крупнейшего региона России на 12 место по количеству участников среди 788 официальных площадок Global Game Jam.

Источник: IT-парк Якутск

Якутия активно вкладывается в развитие несырьевых секторов экономики. Кроме открытия креативного кластера «Квартал труда» и планов по сборке собственных дронов, здесь поддерживают и игровую индустрию.

– Такие проекты, как Global Game Jam помогают сплачивать местное сообщество разработчиков игр, открывают талантливые команды, создающие самобытные и перспективные продукты. Для разработчиков компьютерных игр это отличный шанс выйти на мировой уровень гейм-индустрии, познакомиться с единомышленниками и предложить свои проекты, – считают в IT-парке Якутска .

Справка «КП»:

Global Game Jam (GGJ) – это фестиваль гэймдева, который проходит одновременно в разных локациях, но на общих правилах и в ограниченное время. В 2022 году на мероприятии было зарегистрировано более 33 тысяч участников из 100 странах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.