В Якутске состоялось открытие креативного кластера «Квартал Труда»

Фото: "Якутия 24"

В среду, 23 ноября, в Якутске открылась первая в России площадка для развития креативных индустрий — кластер «Квартал Труда». Мероприятие прошло в закрытом режиме, на него пригласили только официальные СМИ.

Как выяснила «КП — Якутия», это был технический запуск, а не коммерческий. В кабинетах все еще продолжается ремонт.

Ранее правительство региона анонсировало открытие «Квартала Труда» в конце 2021 года, затем церемонию перенесли на апрель 2022. Этим летом глава республики Айсен Николаев озвучивал, что запуск состоится в сентябре 2022 года.

В церемонии открытия участвовали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и руководитель региона, сообщает«Якутия 24». Российский министр отметил вклад Якутии в развитие мультимедиа, кино, музыки, анимации, графики и дизайна мирового уровня. По его словам, креативный кластер будет местом, которое объединит творчество и бизнес, где фантазии становятся продуктом.

Справка «КП»:

Креативный кластер «Квартал Труда» — это центр для творческого и бизнес-взаимодействия представителей таких отраслей, как кино, анимация, медиа, цифровой контент, дизайн. На его площади в 14 тысяч квадратных метров, создано 1250 новых рабочих мест. Его резидентами стали более 60 компаний. До 2025 года планируется увеличить количество резидентов до 150.

Общий объем инвестиций на создание объекта составил 1,28 млрд рублей, из них единая субсидия — 612,9 млн рублей.

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