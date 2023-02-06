Избила и выгнала на мороз. В Якутии пьяная мать довела 9-летнего сына до больницы за невыполненное домашнее задание

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Якутии в суде будет рассматриваться уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в жестоком обращении с малолетним ребенком, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В декабре прошлого года пьяная жительница села Петровка Мегино-Кангаласского района Якутии решила заняться воспитанием сына. Ей не понравилось, что девятилетний мальчик не сделал домашнее задание, и за это она несколько раз ударила его по спине и лицу, а затем... выгнала в домашней одежде на улицу.

Отметим, что дело происходило в Якутии, где в декабре стоят жуткие морозы под минус 50 градусов. Жестокая мать продержала ребенка на холоде не менее трех минут, после чего поволокла мальчика обратно в дом.

Там она взяла в руки ремень и нанесла сыну не менее десяти ударов по голове, рукам, животу и спине. Экзекуция закончилась госпитализацией ребенка в медицинское учреждение.

Органы опеки изъяли ребенка из семьи, сейчас он проживает в социальном учреждении. В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав. Уголовное дело о жестоком обращении с малолетним ребенком направлено в суд.

Напомним, что недавно в том же районе произошел похожий инцидент — мать наорала на восьмилетнего сына, обматерила и побила его из-за домашнего задания по английскому языку. В итоге мальчика и его старшую сестру также изъяли из семьи.

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