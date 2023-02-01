Общественники просят власти Якутска и прокуратуру помочь многодетной семье с замурованным домом

Фото: скриншот выпуска «Вести Саха»

На днях активисты Общественного народного фронта посетили замурованный дом многодетной семьи Сметаниных в Якутске и посмотрели, в каких условиях они живут.

Чтобы попасть в неприступный дом, гостям пришлось пройти через участок соседа и пролезть через забор. В конце квеста их ждала мать семейства со своими детьми — они целыми днями сидят дома, деваться им некуда.

Женщина показала гостям целую кипу бумаг — отписки из разных ведомств. Сметанины уже давно борются за право свободно выйти из дома и зайти обратно. Однако результатов до сих пор нет.

Осмотрев со всех сторон участок, общественники пришли к выводу, что можно обменять кусок земли у соседей и проложить новую дорогу.

«Можно проложить дорогу, «забрав» часть участка одного соседа и часть участка другого соседа и компенсировав их за счет земельного участка Сметаниных. Необходимо посмотреть, как можно сделать такую передвижку по кадастровой карте, и организовать проезд. Мы просим мэра города и прокуратуру не оставлять многодетную семью замурованной в собственном доме», — отмечает член регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Маклашов.

В данное время ведется следствие, комментариев правоохранительных органов пока нет.

Напомним, дедушка семейства зарегистрировал участок в 2012 году. Тогда вокруг здесь еще никого не было, рассказывали Сметанины. Позже вокруг них начали скупать земли и строиться новые соседи. Участки множество раз делились, перераспределялись, в итоге дом многодетной семьи оказался зажат со всех сторон без единого выхода и входа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заперты в собственном доме: Верховный суд Якутии лишил многодетную семью с ребенком-инвалидом единственного выхода с участка (подробнее)

В Агентстве земельных отношений Якутска ответили по поводу «замурованного» дома многодетной семьи (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.