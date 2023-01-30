В Якутске грабитель с пистолетом отобрал деньги и купил на них подарки близким

Фото: bullfrag.com

Оперативники городской полиции задержали 35-летнего, ранее судимого мужчину, который напал на женщину с пистолетом, сообщает МВД по Якутии.

Грабитель пришел ночью к своей 34-летней знакомой и стал угрожать ей пистолетом. Испугавшись, бедная женщина отдала ему 4000 рублей наличными, а также перевела 17 рублей с банковской карты.

А сразу после его ухода она позвонила в полицию. Всем наружным службам незамедлительно была разослана ориентировка на подозреваемого. И он вскоре был задержан. Пистолет у него изъяли, он оказался сигнальным.

Оказалось, что нападавший ранее был неоднократно судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По его словам, на похищенные деньги он приобрел подарки родным и близким.

Заведено уголовное дело по статье «разбой». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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