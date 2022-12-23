В Якутске супружеская пара ограбила случайного прохожего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию города Якутска обратился мужчина, который рассказал, что его ограбили, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Сотрудники уголовного розыска установили двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражи 42-летний и 40-летняя супруги.

Выяснилось, что потерпевший ночью шел по улице Дзержинского. К нему подошла пара пьяных незнакомцев. Мужчина и женщина стали угрожать ему и потребовали отдать телефон. Потерпевший не стал сопротивляться и отдал им свой старый кнопочный телефон. Получив желаемое, супруги скрылись.

Похищенное изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Супругам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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