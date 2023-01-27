В 203-м микрорайоне Якутска ограбили пенсионера. ВИДЕО

Фото: скриншот видео МВД

Полицейские в течение суток нашли грабителя, который напал на 75-летнего пенсионера в 203-м микрорайоне Якутска, сообщает МВД по Якутии.

Оказалось, что грабитель стоял в очереди с пенсионером и увидел, как тот расплачивается за покупки пятитысячной купюрой, положив сдачу в карман куртки.

Он проследовал за пожилым мужчиной от магазина до 203 микрорайона. Затем улучив момент, подбежал сзади, открыто похитил деньги и скрылся. Пенсионер погнался за дерзким грабителем, но не смог его догнать. Примечательно, что мимо проходил прохожий, который никак не отреагировал на ограбление старика.

Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска в течение суток смогли установить личность грабителя и задержать его. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний мужчина.

Часть похищенных денег подозреваемый успел потратить на развлечения и алкоголь. Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «грабёж».

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