В Якутске задержали няню, избивавшую малолетних детей

Фото: соцсети

Объявленную в розыск няню Лилию С. доставили в полицию Якутска, сообщает МВД по Якутии.

24 января в полицию обратилась жительница Якутска с заявлением о рукоприкладстве со стороны 33-летней няни в отношении ее двух малолетних детей.

В этот же день по соцсетям и мессенджерам распространилось видео, на котором женщина довольно грубо общается с подопечными. Это вызвало широкий общественный резонанс в республике. Фотографии женщины мигом заполонили соцсети. Более подробно об этом можно почитать по этой ссылке.

Полиция начала розыск женщины. «Жестокая няня» как уже прозвали женщину пользователи, была обнаружена участковым 25 января по месту жительства ее знакомых. Ее доставили к следователю.

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