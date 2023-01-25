«Пошел как обычный якутянин». Руководитель якутского постпредства в Санкт-Петербурге прокомментировал скандал о «роскошном новогоднем корпоративе»

Ведущая Юлия Рубис и Юрий Кравцов. Фото: Юлии Рубис

Руководитель якутского постпредства Юрий Кравцов рассказал «КП – Якутия» про свое участие на скандальном новогоднем корпоративе, который раскручивается в СМИ.

Ах «Вернисаж», ах «Вернисаж»

21 января ведущая праздничных мероприятий из Санкт-Петербурга Юлия Рубис в своих социальных сетях разместила фотографии о новогоднем корпоративе для постоянного представительства Якутии при президенте РФ в Санкт-Петербурге.

Фото: Юлия РУБИС

Фото: Юлия РУБИС

На это обратил внимание «Блокнот», выяснив, что мероприятие проходило в ресторане «Вернисаж» гостиницы «Амбассадор». На корпоративе был Дед Мороз со Снегурочкой, многочисленные конкурсы, вручение подарков, фуршет. На фото был замечен и руководитель якутского постпредства Юрий Кравцов.

Фото: Юлия РУБИС

«Блокнот» написавшее об этой вечеринке, не скупился на описание блюд: филе морского волка с красным рисом и артишоками, лосось на гриле со сливочным шпинатом и соусом из белого вина, бефстроганов из говядины с картофельным муслином и карамельным луком. Правда, эти блюда просто указаны на сайте заведения, а что именно ели гости, не уточняется.

Стоимость выступления самой Рубис на корпоративе вполне демократичная для Санкт-Петербурга.

Фото: скриншот страницы Рубис

«Корпоративчики отложите до наступления победы»

После публикации ведущая удалила свой пост, но было уже поздно. Возмущение издания вызвал сам факт роскошной вечеринки на фоне проведения СВО. Их негодование разделили и многие политики.

Например, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «странно, когда кто-то балбесничает и отдыхает в то время, когда парни погибают на фронте». По словам депутата, Новый год – это, прежде всего, детский праздник.

– Мы не должны портить детство там, где это излишне. Елки, утренники - велкам! Но корпоративчики с гуляющей бухгалтерией - будьте добры, отложите до наступления победы, – отметил депутат.

С ним согласен и другой депутат Алексей Куринный, который заявил, что если «корпоратив» проходил за счет средств бюджета – это безобразие и повод, как минимум, для увольнения руководителя.

Якутский депутат Сардана Авксентьева выступила в защиту корпоратива, подчеркнув, что «это был новогодний праздник якутского землячества». По ее словам, «в праздники принимали участие волонтеры, ветераны-блокадники и другие».

«Это не было за счет бюджета»

Руководитель якутского постпредства Юрий Кравцов сообщил «КП – Якутия», что это было не мероприятие постпредства, а новогодняя встреча якутского землячества. Она прошла не 21-го января, а 14-го – отмечали Старый новый год.

– Я сам купил билет и пошел как частное лицо, как простой якутянин на дружескую встречу. Это было не за счет бюджета, у нас и бюджета то нет [на такие мероприятия]. Это было мое личное участие в вечере встрече якутян. А потом это московские товарищи так перевернули. А может и не московские и не товарищи. Не учел, что могут перевернуть информацию и не учел, какой год у нас нынче, – сказал Кравцов.

Справка КП:

Юрий Кравцов был назначен постпредом в Санкт-Петербурге 18 января 2016 года указом тогдашнего главы Егора Борисова. Ранее Кравцов занимал должность руководителя аппарата Госсобрания Ил Тумэн.

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