Глава Якутии призвал предприятия отказаться от новогодних корпоративов

Фото: скриншот прямого эфира ГТРК Саха

Глава Якутии Айсен Николаев во время прямого эфира на канале «ГТРК Саха» заявил, что новогодние праздники пройдут, в первую очередь для детей, а взрослым лучше отказаться от проведения корпоративов.

– Я считаю, что было бы не очень правильно широко праздновать, корпоративы различные делать. Поэтому мы минимизировали такие мероприятия для взрослых. Хотел бы также обратиться к руководителям предприятий: сейчас не то время, чтобы большие праздники устраивать. Люди поймут. Мы успеем и салюты пострелять в честь нашей победы, я в этом уверен, и праздники у нас будут, но сейчас пока не время, – сказал он.

При этом Николаев отметил, что Новый год является праздником в первую очередь для детей.

– Но Новый год – это Новый год. И у одной категории населения нельзя отнимать – это дети. Поэтому все новогодние мероприятия для детей мы будем проводить. Особенное внимание для детей из семей военнослужащих. Елка главы традиционно пройдет в установленное время, – подчеркнул руководитель республики.

Он также добавил, что оргкомитетом ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» принято решение отказаться от многих развлекательных мероприятий. В частности, отменили проведение гастрономического конкурса «Вкус Якутии» и конкурс ледовых скульптур.

Но, поскольку событие предновогоднее, ключевой акцент сделан на праздники и конкурсы для детей.

Ранее глава правительственной администрации Якутии Георгий Михайлов призвал чиновников в этом году не праздновать Новый год. Он обратился к органам власти и местного самоуправления с призывом отказаться от проведения корпоративов.

Отметим, что от новогодних корпоративов ранее отказались в Ил Тумэн и Гордуме Якутска. Это общая тенденция для многих российских регионов – вместо пышных празднований чиновники направляют средства на поддержку мобилизованных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Никаких больше вечеринок. В парламенте Ил Тумэн и Гордуме Якутска отказались от новогодних корпоративов (подробнее)

Якутских чиновников призвали отказаться от корпоративов на Новый год (подробнее)

Мэр Якутска отказался от мероприятий фестиваля «Зима начинается с Якутии» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.