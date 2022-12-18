Власти Якутии отказались от всех крупных новогодних мероприятий, кроме детских

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Решение было согласовать проведение только детских новогодних мероприятий прозвучало на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Якутии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Представители правоохранительных органов под руководством главы республики Айсена Николаева обсудили меры безопасности на весь период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Одной из таких мер стала отмена всех крупных новогодних мероприятий в общественных местах, кроме детских.

Напомним, ранее в администрации правительства Якутии уже рекомендовали министерствам и ведомствам отказаться от корпоративов. Мэр Якутска Евгений Григорьев еще в ноябре отказался от трат на массовые мероприятия.

На время нерабочих дней планируется усилить меры противопожарной безопасности и правопорядку в общественных местах. Для этого в особом режиме будут работать правоохранительные органы, предприятия ЖКХ, энергетики, здравоохранения, образования по всему региону на весь период праздничных дней.

Кроме того, руководитель региона поручил организовать дежурства чиновников на всех подведомственных объектах.

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