«Отмечено появление большого количества фейков». Айсен Николаев поручил усилить разъяснительную работу о ходе частичной мобилизации

Фото: Андрей СОРОКИН
23 сентября под руководством главы Якутии Айсена Николаева прошло заседание призывной комиссии региона по мобилизации в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
В ходе заседания был обсужден складывающийся информационный фон вокруг хода частичной мобилизации.
«Отмечено появление в сети большого количества фейков, призванных посеять панику и дестабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.
Власти Якутии приняли решение усилить разъяснительную работу о ходе частичной мобилизации и выявлению источников недостоверной информации.
За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее военный комиссар республики Александр Авдонин объяснил, кого в Якутии мобилизуют в первую очередь, а кто получит отсрочку от мобилизации.
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