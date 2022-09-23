«Отмечено появление большого количества фейков». Айсен Николаев поручил усилить разъяснительную работу о ходе частичной мобилизации

Фото: Андрей СОРОКИН

23 сентября под руководством главы Якутии Айсена Николаева прошло заседание призывной комиссии региона по мобилизации в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В ходе заседания был обсужден складывающийся информационный фон вокруг хода частичной мобилизации.

«Отмечено появление в сети большого количества фейков, призванных посеять панику и дестабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

Власти Якутии приняли решение усилить разъяснительную работу о ходе частичной мобилизации и выявлению источников недостоверной информации.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее военный комиссар республики Александр Авдонин объяснил, кого в Якутии мобилизуют в первую очередь, а кто получит отсрочку от мобилизации.

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