«Это непростое, но необходимое решение»: глава Якутии рассказал, кто подлежит мобилизации

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал начало частичной мобилизации в России. Он отметил, что на Донбассе в ближайшее время пройдут референдумы о присоединении к РФ, и назвал их «торжеством исторической справедливости». Сам Николаев сегодня провел расширенное совещание по вопросам исполнения указа о мобилизации.

«Это непростое, но необходимое решение. Уже сейчас идут информационные атаки, направленные на разжигание панических настроений. Хочу сразу пояснить, что призыву подлежит только часть граждан, состоящих в запасе и имеющих определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт», – пояснил Николаев.

По словам главы, в Якутии проведут частичную мобилизацию в те сроки и в том объеме, которые установит Минобороны. Пока точные цифры по количеству подлежащих мобилизации якутян неизвестны. Также Николаев поручил пересмотреть проведение праздничных мероприятий в ближайшее время.

«Всем членам правительства, министерств, главам районов и муниципальных, городских образований, депутатам всех уровней необходимо включиться в работу. В единстве наша сила! Победа будет за нами!», – добавил глава.

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