В Якутии ввели режим ЧС федерального значения

Фото: МЧС Якутии

Рослесхоз России сообщил о введении ЧС федерального значения в Якутии из-за пожаров. Вместе с республикой такой же режим был объявлен в соседнем Хабаровском крае.

«Введение режима ЧС по упрощенному порядку, который был принят в этом году, позволит субъектам нарастить силы и средства для ликвидации возгораний и не повторить кризис 2021 года», — говорится в сообщении Рослесхоза.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что еще в прошлом году ввести такой режим при нынешних площадях пожаров было бы невозможно – они считались бы слишком маленькими. Однако в этом году критерии были снижены, и теперь власти могут заранее рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных сил в указанные регионы.

Примечательно, что от объявления режима ЧС главным образом выигрывает Хабаровский край: площадь пожаров там такова, что смог от них застилает даже соседнюю Якутию. По словам экспертов, дым от горящих хабаровских лесов будет наблюдаться в республике еще пару суток.

Отметим, что на прошлой неделе режим ЧС был введен в затопленных поселениях Якутии: из-за паводка особый статус был объявлен в нескольких селах Верхоянского улуса и селе Себян-Кюель Кобяйского района.

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