В затопленных поселениях Якутии объявили режим ЧС

Фото: МЧС Якутии

Власти Якутии объявили режим ЧС в ряде затопленных сел региона. Соответствующий указ сегодня вечером подписал глава республики Айсен Николаев. Он провел заседание комиссии по ЧС и заявил о необходимости быстро приступить к восстановлению сел.

«В связи с ситуацией, сложившейся из-за дождевого паводка на территории ряда населенных пунктов, сегодня подписал Указ об объявлении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в ряде поселений Верхоянского улуса и селе Себян-Кюель Кобяйского района», – заявил Николаев.

Отметим, что вода накануне полностью ушла из двух сел в Верхоянском районе. В то же время в самом Верхоянске продолжается наводнение – вода прорвала насыпь и продолжает прибывать.

Фото: тг-канал Айсена Николаева

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