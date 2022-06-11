Кто он, бегун 80-го уровня? Как проходят субботние забеги в парке Якутска

Фото: команда «5 верст»

Вот уже несколько лет каждую субботу утром в парке Якутска собираются любители бега. Вместе и не без юмора они пробегают пять километров. О том, кто основал движение, об исторических моментах и забавных случаях «КП — Якутия» рассказал один из активных участников из основного костяка Артем Топорков.

— Начал все в Якутске Константин Конончук. Но сейчас он живет в Москве. Перед переездом Константин передал эстафету нам, сказал: «Вы держитесь там», — поделился он.

Старт. Фото: KP.RU

Бегать приходят самые разные люди — от детских футбольных команд до спецназовцев. Спортсмены-разрядники проносятся как удар молнии, смеется Артем. А вообще, за все время рекорд трассы составил 16 минут и около 50 секунд. Его установил Александр Моедо. Его имя уже вошло в историю якутского паркового забега, больше пока никто не смог уложиться в 17 минут.

Сегодняшний чемпион. Время: 19 минут 28 секунд

Максимум за раз приходило, вспоминает бегун, около 150 человек. Это было летом еще до пандемии. Возраст участников — от семи лет. Конечно, за маленькими детьми нужно следить, чтобы не упали, не свернули не туда и не заблудились. А насчет верхнего потолка — ограничений нет. Одно время ходили три друга за 80 лет и бегали как молодые, говорит собеседник.

Дедушка 80-го левела

Порой люди в возрасте оказываются куда спортивнее, выносливее и быстрее молодых. — Как-то давно я пробовал бежать за одним, думал: дедушка, спокойно пробегу. А он оказался ультрамарафонцем. Я такой, задыхаясь: стой, ты куда? И все, я сдох, а он умчался дальше, — рассказывает неунывающий тем не менее Артем.

Про таких бегуны говорят «80-го левела».

Бегун 80-го уровня

Джентльмен в кустах

Иногда на трассе происходят необычные случаи. И часто они выпадают на долю замыкающих — тех, кто идет последним и следит, чтобы никто не потерялся по пути и все благополучно дошли до финиша.

— Иду я однажды летом в самом конце, и вдруг из кустов вываливается какой-то человек, — вспоминает об одном таком случае рассказчик. — Такой в костюме и даже с котелком на голове — весь в хвое, шляпа тоже. И спрашивает: а какой сегодня день? Это был настоящий путешественник во времени!

Вот кого здесь можно встретить, шутит он.

Бегуны vs «скандинавы»

Раньше у паркрановцев возникали курьезы с любителями скандинавской ходьбы — те «крали» их метки для обозначения маршрута. Заботливые бабушки с лыжными палками думали, что это мусор, и убирали их за ними. Ведь негоже оставлять его гнить в лесу.

— И ты вот утром рано встаешь, приходишь, расставляешь метки. А там идут «скандинавы» и собирают все за тобой. И потом ты возвращаешься, а трассы нет! — смеется бегун. Это продолжалось какое-то время. Потом, конечно, бабушки поняли, что никакой это не мусор и никто вещи не забывал, а просто каждую субботу утром в парк приходят еще одни приверженцы здорового образа жизни.

Трасса проходит по лесу

Сегодняшний случай

Не обошелся без любопытной истории и сегодняшний забег: кто-то передвинул метки, и в результате один из участников свернул не туда и убежал куда-то в лес. Говорят, он очень расстроился: все участники следят за своим временем и на финише делятся результатами. А из-за этого инцидента бегун потерял несколько драгоценных минут. Вероятнее всего, метки сдвинули с места дети.

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— Организацией занимаемся сами. Мы как дворовая футбольная команда, — говорит Артем Топорков. — Это весело и креативно. Любой, кто уже несколько раз ходил, может стать волонтером — фотографом, ведущим разминки, замыкающим и т.п. Каждая позиция открывает что-то новое, и можно попробовать себя в другой роли.

Прежде движение называлось ParkRun. Сегодня, 11 июня, прошло официальное переименование в «5 верст». Как нам сообщил другой организатор забега Роман Саввин, смена названия связана с нынешней политической ситуацией.

— Раньше это была мировая тема со столицей в Великобритании. Можно было пробежаться в Лондоне со своим штрих-кодом. Сейчас все паркраны в России переименовали в «5 верст», — объяснил он.

Однако для любителей бега важно не название, важен сам процесс.

Присоединиться к забегу может любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, и тогда ваш результат придет на электронную почту. Но, конечно, можно прийти и просто так. Забеги проходят каждую субботу с 9.00 и зимой, и летом.