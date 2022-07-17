На лодке, по забору и вброд. Как в затопленных селах Верхоянского района Якутии людям доставляют пенсию и лекарства

Фото: МЧС Якутии

В селах Верхоянского района, пострадавших от дождевого паводка, организованы перевозки врача людям, обратившимся за медицинской помощью, и работника раздачи пенсии жителям, сообщает пресс-служба Госкомобеспечения Якутии.

Также доставляют питьевую воду, продукты питания, медикаменты и другую гуманитарную помощь.

Порой, чтобы дойти до дверей дома, врачам, доставщикам и спасателям приходится преодолевать целую полосу препятствий и проявлять чудеса ловкости и стойкости. Предлагаем посмотреть, как это выглядит.

Фото: МЧС Якутии

Фото: МЧС Якутии

Фото: МЧС Якутии

Фото: МЧС Якутии

При этом спасатели продолжают отселять население и эвакуировать детей, пожилых и инвалидов в Якутск. Вещи и мебель поднимают как можно выше.

Фото: МЧС Якутии

К счастью, на притоках Яны вода постепенно убывает: на реках района Дулгалах, Борулах и Адыча уровень воды стабильно снижается. В ближайшие сутки от воды должно освободиться село Бетенкес. В среднем течении Яны сохраняется высокий уровень воды. Тем не менее в ближайшие сутки у села Боронук и города Верхоянск ожидают постепенный спад воды.

Надеемся, что в скором времени жители района смогут сами прийти — а не приплыть — на почту за пенсией, в больницу на прием к врачу и в магазин за хлебом. А доставщики и спасатели смогут наконец отдохнуть.

Фото: МЧС Якутии

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