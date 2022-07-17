В Верхоянский район Якутии доставили очередную партию гуманитарной помощи на 1,6 миллиона рублей

Фото: пресс-служба администрации Верхоянского района

16 июля для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для пострадавших от наводнения сел была доставлена гуманитарная помощь, сообщает пресс-служба администрации Верхоянского района.

Фото: пресс-служба администрации Верхоянского района

Фото: пресс-служба администрации Верхоянского района

Это индивидуальные продуктовые рационы питания, палатки, раскладные кровати, матрасы, подушки, одеяло, печь, генератор, тепловые пушки, мотопомпы для откачки воды, лопаты и другие вещи на сумму 1 миллион 625 тысяч рублей. До этого другой груз на сумму 2,5 миллиона рублей был отправлен верхоянцам 14 июля.

Фото: пресс-служба администрации Верхоянского района

Фото: пресс-служба администрации Верхоянского района

Вертолеты эвакуируют пострадавших из зон бедствия, им отправляют продукты питания, питьевую воду и материально-технические ценности, добавили в администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Верхоянского района

Напомним, ранее глава Якутии Айсен Николаев дал поручение завершить все восстановительные работы в пострадавших от паводка селах не позднее 30 сентября.

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