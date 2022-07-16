В затопленном селе Якутии спасли застрявшую по шею в воде собаку

Фото: Yakutsk News

В якутском селе в Верхоянском улусе спасли собаку, пишет Yakutsk News. Животное во время потопа застряло между палок в заборе. Самостоятельно выбраться пес не мог, поэтому ему оставалось лишь дожидаться помощи спасателей.

Неизвестно сколько четвероногий провел в таком незавидном положении, но ему приходилось торчать в заборе по шею в воде. Его вызволили и доставили на сушу неравнодушные жители на лодке.

В комментариях якутяне похвалили жителей и порадовались за пса. Правда, пока неясно, почему животное осталось одно в затопленном селе, и куда делись его хозяева.

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