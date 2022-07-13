Бил кулаками и ножом по голове. Житель Якутска обвиняется в покушении на убийство водителя такси

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Якутска, обвиняемого в покушении на убийство водителя такси и совершении ряда краж, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

28-летний мужчина в марте этого года украл у своей матери 15 тысяч рублей с банковской карты, телевизор, портативную колонку и мобильный телефон. Кроме того, у своего приятеля по застолью он похитил игровую приставку с комплектующими проводами и джойстиком. Вырученные от продажи краденого деньги он спустил на свои нужды.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Через месяц мужчина решился на более серьезное преступление. 2 апреля он попросил продавца магазина вызвать для него такси и на прибывшей машине приехал в безлюдное место. Там обвиняемый обхватил шею водителя и попытался его удушить, при этом нанося удары кулаками и ножом по голове.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Однако водитель оказался из не робкого десятка и оказал активное сопротивление. Злоумышленник испугался, что его поймают и вышел из машины. Там он попытался достать водителя, разбив стекло двери автомобиля, но тот смог начать движение, надавил на газ и скрылся с места происшествия.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Таксист немедленно обратился в больницу, а там о случившемся оповестили полицию. Обвиняемого во время патрулирования улиц обнаружил и задержал наряд патрульно-постовой службы.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично, сказав, что убивать таксиста не хотел. Однако следствие установило все обстоятельства произошедшего и собрало необходимые доказательства. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд.

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