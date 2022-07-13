В пострадавшем от паводка якутском селе Томтор погиб человек

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В селе Томтор Дулгалахского наслега во время наводнения погиб депутат наслежного совета Юрий Потапов. Об этом «КП – Якутия» сообщил его односельчанин Борис (имя изменено).

Напомним, что 10 июля село Томтор начало топить от разлившейся реки Дулгалах. Всего было подтоплено 50 жилых домов и 95 приусадебных участков. Сейчас вода ушла из села.

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Трагедия произошла 12 июля. Пожилой мужчина пытался выкачать воду из подвала с помощью своей мотопомпы, а так как шланг у нее был короткий, то он полностью затащил ее в подвал.

– И там он надышался угарным газом от мотопомпы, потерял сознание и упал. Сколько он там пролежал, неизвестно. Сами понимаете, что остальным жителям было не до этого, они спасали свое имущество, – говорит Борис.

Нашла мужчину его невестка, но не смогла самостоятельно вытащить, пришлось звать соседей. К этому времени мужчина уже был совсем плох. Был оперативно вызван санрейс, прилетевшие врачи пытались его спасти, но не смогли.

– Юрий был отличным человеком. У него есть дети и внуки. Он был хорошим строителем, умельцем. И еще был депутатом сельского совета. Говорят, до трагедии он сильно перетрудился, копая канаву и в подвал полез уже сильно уставшим. Отдыхать некогда, наводнение идет, надо спасать вещи и дом. Ему было около 58 лет, – рассказал его односельчанин.

Обновление. В пресс-службе МВД России по Якутии подтвердили, что мужчина погиб из-за угарного газа. Дело будет передано в республиканский Следком.

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