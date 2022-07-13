В Якутии вода затопила город Верхоянск: это уже восьмой пострадавший населенный пункт с начала летнего паводка

Фото: Вести Верхоянья

Около часа ночи 13 июля уровень воды возле Верхоянска превысил критическую отметку на 13 см, вода прорвала дамбу и затопила город, сообщают «Вести Верхоянья».

По состоянию на 10 утра уровень воды составил 1071 см при критической отметке 1020 см. Сейчас в городе затоплены все улицы и 54 приусадебных участка. Кроме того, часть домов и социальных объектов отключены от электроэнергии из-за затопления двух подстанций, одна из которых запитывала эвакопункт.

Фото: Вести Верхоянья

Власти города и района были к такому готовы, население также было предупреждено. В Верхоянском районе 9 июля был введен режим ЧС. Скот и лошади были заранее отогнаны на возвышенности.

Волна из реки Яна полностью затопила также село Боронук, находящееся на другом берегу. Сейчас там подтоплено 55 приусадебных участков с населением 272 человек, в том числе 75 детей.

Фото: Вести Верхоянья

По словам главы Верхоянского района Гаврила Чирикова, паводок у них не редкое явление.

– Наводнение было в 2004-м и 2017 годах, но не такой силы, как сейчас. К сожалению, прогноз таких стихийных бедствий довольно сложный, непредсказуемый и краткосрочный, невозможно предсказать паводок, к примеру, за месяц до него. Выходом из ситуации может стать строительство прочной, капитальной дамбы, но учитывая отдаленность наших населенных пунктов это довольно-таки трудоемкое и дорогое мероприятие, – отметил глава.

С начала первой волны паводка затоплено уже восемь населенных пунктов в республике. Везде причиной послужили сильные дожди и повышение уровня воды в реках.

Первым под удар стихии попало село Себян-Кюель в Кобяйском районе, где затопило 27 домов. Затем были затоплены населенные пункты в Верхоянском районе. 9 июля полностью затопило село Суордах, где 88 жилых домов оказались под водой. В настоящее время вода ушла из населенного пункта, ведется подсчет ущерба.

10 июля начало топить села Томтор на реке Дулгалах и Юнкюр на реке Сартан. В Томторе было подтоплено 50 жилых домов и 95 приусадебных участков. Сейчас вода ушла из села. 11 июля днем началось подтопление села Токума Борулахского наслега. В настоящее время в Юнкюре и Токуме нет подтопленных объектов.

Также ночью 11 июля почти полностью затопило село Бетенкес на реке Адыча. Затоплено 166 приусадебных участков, в том числе 36 жилых домов, в которых проживает 84 человек, включая 27 детей.

Сохраняется вероятность затопления еще пяти населенных пунктов. Это села Барылас и Арылахский наслег на реке Сартан, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды на реке Яна. Ожидается вторая волна паводка после прогнозируемых сильных дождей.

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