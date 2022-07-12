В двух районах Якутии, пострадавших от паводка, временно введен «сухой закон»

Затопленное село Томтор. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В Кобяйском и Верхоянском районах, где в целом подтоплено шесть сел, в которых проживают тысячи человек, объявлена межрайонная чрезвычайная ситуация, а также временно введен «сухой закон», сообщают «Вести Верхоянья».

В настоящее время работает комиссия по чрезвычайной ситуации, где участвуют представители практически всех министерств и ведомств республики.

Главная задача – размещение эвакуированных граждан, снабжение пострадавших населенных пунктов необходимыми товарами, продуктами и материалами, подсчет ущерба, нанесенного стихией.

Затопленное село Томтор. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Какие меры предприняты?

Эвакуированные из затопленных поселков пожилые люди и инвалиды будут бесплатно размещены в реабилитационном центре в Якутске.

Ведется снабжение продовольствием, в основном хлеба, так как пекарни оказались затоплены, а склады Якутоптторга не пострадали. Ожидается поступление продуктов первой необходимости из республиканского продовольственного резерва.

Идет работа по определению количества пострадавших малоимущих граждан и размеру материальной помощи, которая будет им оказана. Также ведется подсчет нанесенного ущерба как личным хозяйствам, так и сенокосным угодьям, поголовью скота, государственным организациям и предприятиям.

Усилена работа по возведению дамб в Батагае, Верхоянске и других населенных пунктах, находящихся под угрозой паводка. Одновременно восстанавливается дорога между Батагаем и Верхоянском. Скорее всего, к восстановительной работе будут привлечены студенческие отряды.

Какие села затоплены?

С начала первой волны паводка было затоплено шесть населенных пунктов в республике. Везде причиной послужили сильные дожди и повышение уровня воды в реках. Первым под удар стихии 7 июля попало село Себян-Кюель в Кобяйском районе, где затопило 27 домов.

Затем были затоплены пять населенных пунктов в Верхоянском районе. 9 июля полностью затопило село Суордах, когда после обильных дождей из берегов вышла река Дулгалах. 88 жилых домов, где проживает 326 человек оказались под водой. В настоящее время вода ушла из населенного пункта, ведется подсчет ущерба.

Село Суордах. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

10 июля начало топить села Томтор на реке Дулгалах и Юнкюр на реке Сартан. В Томторе было подтоплено 50 жилых домов и 95 приусадебных участков. А также вода затопила котельную и сельскую врачебную амбулаторию. Сейчас идет спад воды. В Юнкюре от воды пострадали 24 жилых построек, но уровень воды также идет на снижение.

11 июля днем началось подтопление села Токума Борулахского наслега. Сейчас уровень воды там составляет 459 см при критических 533 см. Остаются подтопленными 26 приусадебных участков, в которых проживает 95 человек, в том числе 34 ребенка.

Село Бетенкес. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Также ночью 11 июля почти полностью затопило село Бетенкес на реке Адыча. Затоплено 166 приусадебных участков, в том числе 36 жилых домов, в которых проживает 84 человек, включая 27 детей.

Сохраняется вероятность затопления еще семи населенных пунктов. Это села Барылас и Арылахский наслег на реке Сартан. Город Верхоянск, Боронук, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды на реке Яна. Ожидается вторая волна паводка после прогнозируемых сильных дождей.

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