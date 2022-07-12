В Якутии паводок затопил уже шесть сел

Село Бетенкес в Якутии. Фото: оперштаб республики

После сутки борьбы со стихией и наращивания искусственной насыпи вода из реки Адыча прорвала дамбу и почти полностью затопило село Бетенкес, сообщает администрация Верхоянского района.

В настоящее время село отрезано от районного центра, дорога затоплена. Внутри поселка можно передвигаться только на лодках. Нанесен огромный ущерб социальным объектам, жилым домам, хозяйственным постройкам, теплицам, огородам, личному имуществу и частному подворью.

Фото: оперштаб Якутии

Затоплено 166 приусадебных участков, в том числе 36 жилых домов, в которых проживает 84 человек, включая 27 детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек, в том числе пятеро детей. Отселены по родственникам и знакомым 72 человека, включая 22 несовершеннолетних.

Режим ЧС был объявлен в селе 10 июля, так как уже было понятно, что угроза затопления очень высока. Жители успели спасти и перетаскать домашнее имущество. Как и в других затопленных селах причиной затопления стали сильные дожди.

Фото: оперштаб Якутии

С начала первой волны паводка было затоплено пять населенных пунктов в республике. Везде причиной послужили сильные дожди и повышение уровня воды в реках. Первым под удар стихии попало село Себян-Кюель в Кобяйском районе, где затопило 27 домов.

Затем 9 июля полностью затопило село Суордах Верхоянского района, когда после обильных дождей из берегов вышла река Дулгалах. 88 жилых домов, где проживает 326 человек оказались под водой. В настоящее время вода ушла из населенного пункта, ведется подсчет ущерба.

10 июля начало топить села Томтор на реке Дулгалах и Юнкюр на реке Сартан. В Томторе было подтоплено 50 жилых домов и 95 приусадебных участков. А также вода затопила котельную и сельскую врачебную амбулаторию. Сейчас идет спад воды.

Фото: оперштаб Якутии

В Юнкюре от воды пострадали 24 жилых построек, но уровень воды также идет на снижение.

11 июля днем началось подтопление села Токума Борулахского наслега. Сейчас уровень воды там составляет 459 см при критических 533 см. Остаются подтопленными 26 приусадебных участков, в которых проживает 95 человек, в том числе 34 ребенка.

Сохраняется вероятность затопления еще семи населенных пунктов. Это села Барылас и Арылахский наслег на реке Сартан. Город Верхоянск, Боронук, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды на реке Яна. Ожидается вторая волна паводка после прогнозируемых сильных дождей.

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