Новая опасность затопления грозит еще пяти населенным пунктам Якутии. МЧС оповестил о возможной эвакуации

Село Томтор 11 июля 2022 года. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Дожди не прекращаются в Верхоянском районе Якутии, который с прошлой недели страдает от половодья. Опасность подтопления нависла над еще пятью населенными пунктами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

После выпадения обильных осадков на реках Дулгалах, Яна, Адыча и Сартанг Верхоянского района произошло резкое повышение уровня воды. На утро 11 июля появилась угроза подтопления низменных участков населенных пунктов Боронук, Бетенкес, Юнкюр, Бала, Верхоянск.

У села Суордах, которое ранее был полностью затоплено, спал уровень воды (720 см. при критическом 770 см.). Также вода медленно отступает от Томтора (уровень воды 923 см. при критическом уровне 1000 см.), отсюда за сутки эвакуировано 25 человек, которые были заселены в пункты временного размещения, у родственников или перевезены в соседний поселок Батагай.

По информации Якутского УГМС в течение суток на территории Верхоянского района прогнозируются осадки до 8 мм

Фото: Службы спасения Якутии

Главное управление МЧС России по республике просит жителей Верхоянского района быть бдительными и заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за сообщениями местных властей.

«При получении сигнала о начале эвакуации необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы», – информирует пресс-служба ведомства.

Село Суордах 11 июля 2022 года. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

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