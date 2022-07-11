Вода ушла из якутского села Суордах, где были затоплены все дома

Фото: Вести Верхоянья

Уровень воды у села Суордах Верхоянского района составил 720 см, при критическом 770 см, подтопленных, затопленных домов нет, но остались большие лужи.

Об этом сообщают «Вести Верхоянья». В селе продолжает работать отряд спасателей из 10 человек. Они доставляют продукты питания и питьевую воду населению.

Что касается села Томтор, то, по данным ЕДДС на 10:00, уровень воды составляет 998 см при критическом 950 см. По предварительным данным подтоплено 50 жилых домов и 95 приусадебных участков.

В них проживают 400 человек. А также вода затопила котельную и сельскую врачебную амбулаторию. Отогнаны на возвышенные места 195 голов крупного рогатого скота и 984 лошадей.

Также есть опасность возле села Бетенкес, где вода с реки Адыча прорвала дамбу и затапливает дорогу. Утром уровень воды повысился до 923 см.

Напомним, что 9 июля село Суордах Верхоянского района было полностью затоплено, когда после обильных дождей из берегов вышла река Дулгалах. 88 жилых домов, где проживает 326 человек оказались под водой.

В настоящее время проводится эвакуация жителей. Часть из них перевезут в Батагай, а других в Якутск. Из Якутска вылетело 20 спасателей Службы спасения и МЧС. Они распределены между населенным пунктами Суордах, Томтор и Бетенкес.

10 июля начало топить села Томтор на реке Дулгалах и Юнкюр на реке Сартан. Сохраняется вероятность затопления еще восьми населенных пунктов. Это села Барылас и Арылахский наслег на реке Сартан. Город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды на реке Яна и село Бетенкес на реке Адыча. Кроме того, 11 июля в районе прогнозируют сильные дожди.

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