Мост, Ленский мост: по следам прошлогодней пресс-конференции Владимира Путина

20 декабря 2018 года на большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о строительстве моста через Лену. Год спустя можно констатировать, что ответ главы государства сдвинул с мертвой точки решение вопроса, который волнует большинство якутян.

Тогда свой вопрос Президенту удалось задать журналисту газеты «Якутия» Александру Ильину: "Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину. Мост через реку Лена может стать символом освоения азиатской части территории России. Стоит ли нам ждать этот мост, и если да, то когда? Якутянам он очень нужен".

- Символ - это всегда хорошо, это всегда этап завершения работы и возможности для дальнейшего движения вперед, - ответил Владимир Путин. - В этом смысле Крымский мост – и то, и другое: и символ воссоединения Крыма с Россией, и возможности для развития полуострова. Это очень важно. То же самое относится и к мосту через реку Лену. Вы сказали, что это должно быть связано с развитием. Вот это нужно точно посчитать. О строительстве этого моста мы говорим уже давно, несколько лет. Это очень большой, дорогой проект. Поэтому надо посмотреть – он упрется просто в город, и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена? Развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения – вот что надо решить. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги из Минэкономики и Минтранса договорятся между собой, то мы, конечно, этот проект реализуем.

Ленский мост свяжет с "большой землей" 83% населения Якутии.Фото: ЯСИА

Ответ Владимира Путина живо обсуждался в социальных сетях. Местные блогеры даже запустили в поддержку этого проекта специальную акцию – #Ленскиймост: серию постов о важности автомобильного моста через Лену для жителей Якутии. А холдинг «Сахамедиа» провел республиканский конкурс детских рисунков «Нарисуем Ленский мост».

На сайте дв2025.рф, где шел сбор предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока, Якутия вышла в лидеры по количеству инициатив. Большая часть из них касалась моста через Лену.

- Мы, жители Якутии, живем и пытаемся развиваться в очень суровых условиях. Мост через реку Лена нужен, чтобы открыть нам Россию, - написал один из пользователей сайта.

Как рассказал глава Якутии Айсен Николаев в интервью «Комсомольской правде» на Восточном экономическом форуме, Ленский мост «свяжет Восток и Запад страны, разделенные великой рекой Леной от Байкала до Арктики. И соединение этих частей – вопрос безопасности вообще, и транспортной – в частности... Мост будет вантовым. В ходе строительства будут применяться самые современные технологии. Правительство Японии выделило грант ряду своих компаний, которые хотят принять участие в строительстве моста. На эти деньги японцы изучат поведение инновационных строительных материалов в условиях сильнейших якутских морозов».

20 июня прошла «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент сам выбрал вопрос о строительстве моста через Лену из числа тех, что транслировались на экране.

Объект будет строиться в рамках государственно-частного партнерства.Фото: ЯСИА

— Это вопрос, который должно решить Правительство РФ вместе с Якутией. Это дорогой проект, проблема всегда заключалась в том, что он не имеет дальше продолжения. Всегда мне транспортники говорят: это тупиковая точка, и из-за этого окупаемость не просматривается совершенно. Но, тем не менее, чтобы город развивался, конечно, этот вопрос нужно будет решить и как можно раньше, - заявил глава государства.

Точка в этом вопросе была поставлена 8 ноября – Президент России одобрил строительство моста через реку Лена, отметив, что «ситуация дозрела для реализации». Внести свои предложения по реализации проекта Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Для Якутии мост через реку Лену – без преувеличения стратегический объект. Он позволит объединить три федеральные и пять региональных автодорог, связать Восточную Сибирь с портами Охотского моря кратчайшим путем. Госбюджет получит существенную ежегодную экономию: расходы только на северный завоз сократятся более чем на 4 млрд рублей. А еще благодаря этому объекту в зону круглогодичного транспортного сообщения с остальной частью страны будут вовлечены не только жители Якутска, но и центральных, восточных и западных районов – 83% населения республики.

В настоящее время в Якутии нет ни одного моста через Лену. По всему течению реки есть лишь Осетровский мост в Иркутской области.

Стоимость строительства Ленского моста оценивается в 83 млрд рублей. Объект будет строиться в рамках государственно-частного партнерства, ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию - 2025 год.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

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