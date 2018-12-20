Владимир Путин ответил на вопрос по строительству моста через Лену

Сегодня, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Свой вопрос Президенту удалось задать журналисту газеты «Якутия» Александру Ильину.

Его интересовало будущее стратегически важного для всей Якутии объекта – моста через реку Лену.

- Крымский мост стал символом возращения Крыма на родину. Мост через реку Лена может стать символом освоения азиатской части территории России. Стоит ли нам ждать этот мост, и если да, то когда? Якутянам он очень нужен.

- Символ - это всегда хорошо, это всегда этап завершения работы и возможности для дальнейшего движения вперед, - ответил Владимир Путин. - В этом смысле Крымский мост – и то, и другое: и символ воссоединения Крыма с Россией, и возможности для развития полуострова. Это очень важно.

То же самое относится и к мосту через реку Лену. Вы сказали, что это должно быть связано с развитием. Вот это нужно точно посчитать. О строительстве этого моста мы говорим уже давно, несколько лет. Это очень большой, дорогой проект. Поэтому надо посмотреть – он упрется просто в город, и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена? Развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения – вот что надо решить. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги из Минэкономики и Минтранса договорятся между собой, то мы, конечно, этот проект реализуем.

Якутия мост Большая Пресс-конференция В.В Путина 20 декабря 2018.Свой вопрос Президенту удалось задать журналисту газеты Якутия Александру Ильину.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Вопрос строительства Ленского моста волнует большинство жителей республики. Этот без преувеличения стратегический объект позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистраль и Северный морской путь, составив международный транспортный коридор «Европа – Севморпуть – Тикси – Якутск – Благовещенск – Китай – Азиатско-Тихоокеанский регион».

Строительство моста через Лену также объединит федеральные трассы «Лена», «Колыма» и «Вилюй», связав Восточную Сибирь с портами Охотского моря кратчайшим путем. Кроме того, появится транспортный коридор от Иркутска до Магадана, что существенно снизит затраты на завоз ресурсов для нужд республики.

Если мост через Лену будет построен, 83% жителей самого большого региона страны попадут в зону круглогодичного транспортного сообщения.

18 декабря проект строительства автомобильного моста через Лену обсудили на заседании научно-технического совета Росавтодора. На заседании с участием лучших специалистов отечественного мостостроения были рассмотрены несколько инженерно-технических решений строительства этого стратегически важного для Якутии объекта.

По итогам заседания будет подготовлено экспертное заключение Росавтодора для Правительства РФ, которое и примет окончательное решение о способах и сроках реализации этого крупнейшего инфраструктурного проекта.

Алексей Чертков, генеральный директор республиканского информационно издательского холдинга «Сахамедиа»:

- Это главный и, пожалуй, единственно возможный вопрос, который можно было бы задать Президенту страны от имени всех якутян. Руководство республики уделяет строительству Ленского моста огромное внимание. Запуск этого объекта позволит вовлечь в хозяйственный оборот колоссальные пространства с ресурсами общемирового значения.

Ответ Владимира Путина на вопрос журналиста газеты «Якутия» живо обсуждается в социальных сетях. Жители республики надеются, что долгожданный мост через Лену будет построен и послужит развитию всего северо-востока России.

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