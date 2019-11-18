Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена

Президент страны Владимир Путин поддержал строительство автомобильного моста через реку Лена. Стоимость строительства объекта предварительно оценивается в 83 миллиарда рублей.

- Прекрасную новость сегодня утром мы получили из Москвы – Владимир Путин поддержал строительство автомобильного моста через Лену! Еще летом я с радостью отметила, что Владимир Владимирович сказал, что мост дорогой, но он нужен «чтобы город развивался». Эти слова означают заботу о будущем нашего родного Якутска, - написала в своем Instagram глава Якутска Сардана Авксентьева, - Мы искренне благодарны президенту страны и нашему главе Айсену Николаеву, что решение по Ленскому мосту наконец принято! Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян. Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте.

Айсен Николаев и Сардана Авксентьева.Фото: Социальные сети

А скептикам чудо-мэр напомнила про железную дорогу, в нее тоже не верили, но ее построили. В честь такого большого события для якутян 18 ноября, в спорткомплексе «Триумф» пройдет большой осуохай (национальный круговой, хороводный танец), в котором смогут принять участие все желающие.