2019-11-18T10:03:00+03:00
Общество

Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена

Стоимость строительства, важного для Якутии, объекта оценивается в 83 миллиарда рублей
Ольга Донская
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Радостной вестью с горожанами поделилась мэр Якутска Сардана Авксентьева.Радостной вестью с горожанами поделилась мэр Якутска Сардана Авксентьева.Фото: ЯСИА
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Президент страны Владимир Путин поддержал строительство автомобильного моста через реку Лена. Стоимость строительства объекта предварительно оценивается в 83 миллиарда рублей.

- Прекрасную новость сегодня утром мы получили из Москвы – Владимир Путин поддержал строительство автомобильного моста через Лену! Еще летом я с радостью отметила, что Владимир Владимирович сказал, что мост дорогой, но он нужен «чтобы город развивался». Эти слова означают заботу о будущем нашего родного Якутска, - написала в своем Instagram глава Якутска Сардана Авксентьева, - Мы искренне благодарны президенту страны и нашему главе Айсену Николаеву, что решение по Ленскому мосту наконец принято! Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян. Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте.

Айсен Николаев и Сардана Авксентьева. Фото: Социальные сети

Айсен Николаев и Сардана Авксентьева.Фото: Социальные сети

А скептикам чудо-мэр напомнила про железную дорогу, в нее тоже не верили, но ее построили. В честь такого большого события для якутян 18 ноября, в спорткомплексе «Триумф» пройдет большой осуохай (национальный круговой, хороводный танец), в котором смогут принять участие все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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