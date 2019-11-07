2019-11-07T06:10:11+03:00
Спорт

Спортивные игры «Дети Азии» отменены. Вместо них пройдут Молодежные зеленые игры

Об этом сообщили в олимпийском комитете Азии
Нинель ГУСЕВА
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Юные спортсмены тем не менее, продолжают подготовку к играм.Юные спортсмены тем не менее, продолжают подготовку к играм.
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Меньше, чем через год, в сентябре 2020 года в Улан Баторе в Монголии должны были пройти VII Международные детские спортивные игры «Дети Азии», ставшие для якутян легендарными. Но, 4 ноября на сайте Олимпийского комитета Азии появилось сообщение о том, вместо них пройдут Международные молодежные зеленые игры.

- Запланированное в Монголии проведение Международных спортивных игр "Дети Азии" было отменено, - сказано в сообщении.

Молодежные зимние игры пройдут в Улан Баторе с 13 по 19 сентября 2020 года.

Тем временем, юные спортсмены Якутии вовсю готовятся к запланированным играм. Например, гимнастки сборной республики начали соревновательный сезон с усиленных тренировок и успехов на российских коврах. Специально для их подготовки из Ульяновска был вызван тренер Оксана Казанцева вместе с мужем, которые сопровождают и готовят спортсменок.

Как сообщили КП в Якутии в спортивных кругах, возможно, "Дети Азии" перенесут в Объединенные Арабские Эмираты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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