2019-02-17T06:05:46+03:00
Спорт

В Южно-Сахалинске завершились первые зимние игры "Дети Азии"

В медальном зачете игр сборная Якутии расположилась на 10 месте
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Следующие зимние игры «Дети Азии» пройдут в 2021 году. Фото: sakhalin2019.org.Следующие зимние игры «Дети Азии» пройдут в 2021 году. Фото: sakhalin2019.org.
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В Южно-Сахалинске прошла церемония закрытия первых международных зимних игр "Дети Азии", которая стала кульминацией большого спортивного праздника. Зрителями яркого шоу стали несколько тысяч человек.

Церемонию открыло выступление якутского танцевального ансамбля «Гулун». Фото: sakhalin2019.org.

Церемонию открыло выступление якутского танцевального ансамбля «Гулун». Фото: sakhalin2019.org.

Церемонию открыло выступление якутского танцевального ансамбля «Гулун». Также свои творческие номера показали балеты на льду из Москвы и Санкт-Петербурга. Хедлайнером церемонии стал певец Влад Топалов.

Хедлайнером церемонии стал певец Влад Топалов. Фото: sakhalin2019.org.

Хедлайнером церемонии стал певец Влад Топалов. Фото: sakhalin2019.org.

Почетный гость игр, легенда мирового хоккея, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил великолепную организацию соревнований на Сахалине.

Участниками первых зимних игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске стали 1196 спортсменов из 20 стран. Фото: sakhalin2019.org.

Участниками первых зимних игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске стали 1196 спортсменов из 20 стран. Фото: sakhalin2019.org.

Участниками первых зимних игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске, которые прошли под патронатом Международного олимпийского комитета и эгидой ЮНЕСКО, стали 1196 спортсменов из 20 стран. В их числе - Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Киргизия, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представляли команды из Сахалинской области, Якутии, Москвы, Татарстана, Башкортостана, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Юные спортсмены разыграли 93 комплекта наград по восьми видам спорта. Фото: sakhalin2019.org.

Юные спортсмены разыграли 93 комплекта наград по восьми видам спорта. Фото: sakhalin2019.org.

Спортсмены разыграли 93 комплекта наград по восьми видам спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

Как сообщается на официальном сайте игр, в общем медальном зачете первое место заняла команда Уральского федерального округа, второе – Москвы, третье - хозяева соревнований, сборная Сахалинской области.

Зрителями яркого шоу на стадионе "Спартак" стали несколько тысяч человек. Фото: sakhalin2019.org.

Зрителями яркого шоу на стадионе "Спартак" стали несколько тысяч человек. Фото: sakhalin2019.org.

Якутия в медальном зачете расположилась на 10 позиции. В активе сборной республики 6 медалей: три «серебра» и три «бронзы».

К «Детям Азии» на Сахалине была модернизирована канатная дорога, построен уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой и самым сложным рельефом трасс. Были реконструированы сноуборд-парк и трамплинный комплекс.

Следующие зимние игры «Дети Азии» пройдут в 2021 году. Фото: sakhalin2019.org.

Следующие зимние игры «Дети Азии» пройдут в 2021 году. Фото: sakhalin2019.org.

Следующие зимние игры «Дети Азии» пройдут в 2021 году. На право их проведения претендуют несколько регионов России и стран Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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