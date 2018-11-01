2018-11-01T06:07:40+03:00
Спорт

Сахалин готов принять первые зимние международные игры "Дети Азии"

Соревнования по восьми видам спорта пройдут на шести спортивных объектах
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Организаторы Игр провели пресс-конференцию в МосквеОрганизаторы Игр провели пресс-конференцию в Москве
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На Сахалине все готово для Первых зимних международных игр "Дети Азии", которые пройдут с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске.

Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек.

Заявки на участие в Играх подали Вьетнам, Китай, Индонезия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, Монголия, Непал, Пакистан, Республика Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Филиппины, Япония. Свои команды формируют и российские регионы — Москва, Татарстан, Башкортостан и Якутия, ряд субъектов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Соревнования будут проходить на 6 объектах: спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", гора "Парковая", трамплинный и лыже-биатлонный комплексы, дворец спорта "Кристалл" и ледовый комплекс "Арена Сити".

Церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на стадионе "Спартак" Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

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