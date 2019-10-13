2019-10-13T08:24:31+03:00
Общество

Якутский «шаман» Габышев попал на первую полосу The New York Times

Он первый представитель якутского народа, кому это удалось
Нинель ГУСЕВА
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Отправившись в путь в марте 2019 года, 50-летний Габышев преодолел пешком более 2,5 тысяч километров. Фото: News.Ykt.Ru.Отправившись в путь в марте 2019 года, 50-летний Габышев преодолел пешком более 2,5 тысяч километров. Фото: News.Ykt.Ru.
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Якутский «шаман» Александр Габышев попал на первую полосу The New York Times - второй по объемам тиража газеты в Америке.

«Длинноволосый шаман прибыл пешком с замерзшего севера, проповедуя, что президент – демон», - пишет издание.

В статье рассказывается о пути «шамана» в Москву, изгнании Путина, задержании его сторонников и сентябрьских протестах в Бурятии. Также упоминаются таксист Баиров, блогер Анна Зуева и предприниматель из Улан-Удэ Анастасия Матвеева.

«Шаман Габышев сказал, что для изгнания г-на Путина он зажжет костер на Красной площади, прямо за стеной Кремля. По традиции саха, он покормит огонь кумысом и конским волосом, будет бить в бубен и прочитает молитву. „Путин придет в себя и тихо подаст в отставку“», — пишет The New York Times.

50-летний Габышев - бывший сварщик, водопроводчик и плотник, который жил отшельником в лесу более двух лет. С марта 2019 года от преодолел 1600 миль (более 2,5 тысяч километров) и в конце августа достиг Улан-Удэ. 19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области, и уже на следующий день доставили в Якутск.

После экспертизы в Якутском психоневрологическом диспансере Александр Габышев находится в доме своей сестры под подпиской о невыезде. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст.280 УК РФ).

В статье рассказывается о пути «шамана» в Москву, задержании его сторонников и сентябрьских протестах в Бурятии. Фото: Социальные сети

В статье рассказывается о пути «шамана» в Москву, задержании его сторонников и сентябрьских протестах в Бурятии.Фото: Социальные сети

Статья заканчивается словами Габышева, который сравнил себя с гусеницей, которая медленно ползла по дороге, а затем завернулась в кокон: «Из этого кокона появится новый мир, летящий очень быстро. Но никто не знает, когда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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