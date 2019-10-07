2019-10-07T13:16:05+03:00
Общество

«Дойди и изгони»: портрет якутского шамана Александра Габышева ушел с молотка

«Икону» купил на аукционе предприниматель из Новосибирска за 23 тысячи рублей
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Свою картину художник Константин Ерёменко назвал "Дойди и изгони".Свою картину художник Константин Ерёменко назвал "Дойди и изгони".Фото: Социальные сети
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Художник из Новосибирска Константин Ерёменко продал с аукциона портрет якутского шамана Александра Габышева. «Икону» размером 75 на 90 см купил предприниматель из Академгородка за 23 тысячи рублей.

Автор "иконы" обещает направить 40% вырученных на аукционе средств самому шаману. Фото: Социальные сети

Автор "иконы" обещает направить 40% вырученных на аукционе средств самому шаману.Фото: Социальные сети

Этапы работы над картиной художник выкладывал в соцсети. Свое произведение Константин Ерёменко назвал "Дойди и изгони" – как предложили в комментариях к одному из постов. Портрет шамана выполнен на ПВХ акриловыми красками.

Аукцион прошел в соцсети Facebook, ставки принимались в комментариях. 40% от вырученных средств автор направит самому Александру Габышеву, а оставшуюся часть денег пустит на полнометражный анимационный фильм про ГУЛАГ, над которым он работает вместе с музыкантом группы Yello.

Изображение уже печатают на футболках. Фото: Социальные сети

Изображение уже печатают на футболках.Фото: Социальные сети

Идея печатать изображение "иконы" с шаманом на футболках, предложенная в комментариях одним из участников аукциона, прижилась. Одним из первых ее реализовал участник международного циркового фестиваля «Мамонтенок-2019», который сейчас проходит в Якутске, клоун Сергей Игнатов из Москвы.

В субботу, 5 октября, в Якутске прошел массовый пикет «Я/Мы Шаман» в поддержку Александра Габышева. По некоторым данным, в санкционированной акции приняли участие около сорока человек.

В Якутске прошел митинг "Я/МЫ шаман". Фото: News.Ykt.Ru.

В Якутске прошел митинг "Я/МЫ шаман". Фото: News.Ykt.Ru.

В конце сентября Александра Габышева задержала полиция Бурятии. По прибытии в Якутск он был направлен в республиканский психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы Александр Габышев был признан невменяемым. Юридическую помощь Габышеву в Якутске оказывают адвокаты правозащитной организации «Правозащита Открытки» Ольга Тимофеева и Борис Андреев.

О задержании Габышева написали многие мировые СМИ: Independent, Times, New York Times, BBC, DailyМail, DeutcheWelle, Herald, Sun.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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