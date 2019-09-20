2019-09-20T10:54:46+03:00
Общество

«Шаман» Александр Габышев направлен в психиатрическую больницу

Крайней точкой его путешествия стала Бурятия
Ольга Донская
Поделиться:
Комментарии: comments48
--
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Якутии официально сообщило о том, что Александр Габышев (в народе известный как «Шаман») сегодня был направлен в республиканскую психиатрическую больницу. В ГБУ «ЯРПНД» данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия.

Психиатры побеседуют с путешественником и уточнят его историю болезни и жизни. Если у пациента будут выявлены патологии, врачи диспансера готовы оказать Александру квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы.

Напомним, что Шамана задержала полиция Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24