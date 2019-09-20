«Шаман» Александр Габышев направлен в психиатрическую больницу

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-20T10:54:46+03:00

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Министерство здравоохранения Якутии официально сообщило о том, что Александр Габышев (в народе известный как «Шаман») сегодня был направлен в республиканскую психиатрическую больницу. В ГБУ «ЯРПНД» данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия.

Психиатры побеседуют с путешественником и уточнят его историю болезни и жизни. Если у пациента будут выявлены патологии, врачи диспансера готовы оказать Александру квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы.

Напомним, что Шамана задержала полиция Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU