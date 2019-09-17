2019-09-17T11:41:01+03:00
Общество

«Твоё тело – это не стыдно»: якутянка, покорившая интернет заснеженными ресницами, снялась обнаженной

Анастасия Груздева призывает любить себя и не делить тела на красивые и некрасивые
Нинель ГУСЕВА
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&quot;Моя работа научила меня не стесняться, не делить тела на красивые и некрасивые&quot;."Моя работа научила меня не стесняться, не делить тела на красивые и некрасивые".Фото: Социальные сети
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Якутянка Анастасия Груздева, покорившая интернет своим селфи с заснеженными ресницами, решилась на фото ню. Девушка призывает любить себя и не делить тела на красивые и некрасивые.

- Почти неделю я решалась, выставить эти фото или нет. Но мне они нравятся, и я решила, что нет ничего более естественного, чем твоё тело. Моя работа научила меня не стесняться, не делить тела на красивые и некрасивые. Самое главное, чтобы вам было комфортно в своем теле, всё остальное не имеет никакого значения. Но по опыту скажу, единицы чувствуют себя комфортно в своем теле. Общество навязывает нам скрывать себя за кучей одежды. Закрыть локти, грудь, спину, колени, плечи. Закрыть шрам, татуировку, оцарапанную коленку. Вены видно – плохо, ключиц не видно – плохо, кости торчат – плохо. Но ведь нет ничего более естественного, чем ваше тело. Ну а степень его красоты у каждого своя. А ещё тело – показатель вашего здоровья. Про это не забывайте, прошу, - написала Анастасия на своей страничке в соцсети.

Очередной пост звезды Инстаграм меньше чем за сутки собрал более 4600 лайков. Пользователи активно комментируют фото, называя Настю «лесным ангелом», «русалкой» и «девушкой-осень», а фото «идеальным сочетанием души и тела».

В 2018 году о Насте и ее зимнем макияже написали The Telegraph, New York Post, The Daily Mail, Washington Post, Financial Express, CNN, CTV News и другие издания. Фото: Социальные сети

В 2018 году о Насте и ее зимнем макияже написали The Telegraph, New York Post, The Daily Mail, Washington Post, Financial Express, CNN, CTV News и другие издания.Фото: Социальные сети

В 2018 году Анастасия Груздева покорила интернет, выложив селфи с заснеженными ресницами. Девушка сделала фотографию в 50-градусный мороз по дороге на работу. Настя стала настоящей звездой соцсетей – количество ее подписчиков выросло до 55 тысяч, а фото заснеженных ресниц собрало более 99 тысяч лайков.

Селфи с комарами.При одном взгляде на это фото, у самих все чешется! Девушка, зимой поразившая всех своими снежными ресницами, теперь показала, какое у них в Якутии лето.

Летом того же года девушка cделала селфи с комарами на лице. Шокирующее фото особенностей якутского лета быстро набрало популярность: одни поражались терпению девушки, другие — количеству комаров в Якутии.

Красивые фото сделали Настю настоящей звездой соцсетей. Фото: Социальные сети

Красивые фото сделали Настю настоящей звездой соцсетей.Фото: Социальные сети

Год спустя Анастасия Груздева повторила и летнее фото со множеством кровососов, и зимнее селфи с заснеженными ресницами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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