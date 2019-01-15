2019-01-15T09:42:52+03:00
Общество

Якутянка повторила прошлогоднее селфи с заснеженными ресницами

В 2018 году удивительное фото Анастасии Груздевой покорило интернет
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новое зимнее фото девушки уже «лайкнули» более десяти тысяч человек.Новое зимнее фото девушки уже «лайкнули» более десяти тысяч человек.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Якутянка Анастасия Груздева повторила прошлогоднее селфи, которое сделало ее знаменитой. В 2018 году ее заснеженные ресницы покорили Интернет-пользователей по всему миру – фото набрало более 99 тысяч лайков.

- Ну вы же не думали, что я в этом году останусь без подобной фоточки? Это же традиция. Сегодня ровно год с публикации той самой Фотографии, которая облетела весь мир. До википедии только ещё не дошла, но поднадоела, наверное, всем изрядно. За этот год я познакомилась с разными людьми, дала парочку интервью, и зиму полюбила чуточку больше. Вы заставили поверить в то, что она у нас уникальная и волшебная, — написала Анастасия Груздева на своей страничке в Инстаграм.

Новое зимнее фото девушки уже «лайкнули» более десяти тысяч человек. Анастасия признается, что нынешнее фото не сравнится с прошлогодним, так как нынче зима теплее.

Это фото заснеженных ресниц набрало более 99 тысяч лайков. Фото: Социальные сети

Это фото заснеженных ресниц набрало более 99 тысяч лайков.Фото: Социальные сети

Ровно год назад, 14 января 2018 года, якутянка Анастасия Груздева стала звездой Инстаграм, опубликовав на своей страничке фотографию с заснеженными ресницами. На данный момент этот снимок набрал более 99 тысяч лайков. О девушке тогда написали The Telegraph, New York Post, The Daily Mail, Washington Post, Financial Express, CNN, CTV News и другие издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Якутянка покорила интернет, выложив селфи с заснеженными ресницами

Анастасия Груздева сделала фотографию в 50-градусный мороз по дороге на работу (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 1
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [видео]
В Госдуме предложили отказаться от газа в жилых домах после трагедий в Шахтах и Магнитогорске
Зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, почему стоит постепенно отказываться от использования газа в жилых домах и как эта программа будет действовать
Новости 24
АЛРОСА запускает проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве
В Якутии столбики термометров приблизятся к отметке -60 градусов
Учебники якутского языка и литературы вошли в федеральный перечень
Увеличена грузоподъемность ледовой переправы Хатассы-Павловск
В Якутске объявлен актированный день для школьников с 1 по 5 классы
В деревянном жилом фонде Якутска усилят меры противопожарной безопасности
В 2018 году продажи АЛРОСА выросли на 6%
Якутия готовится отметить 125-летие Максима Аммосова
Пожарные депо в Якутии могут начать строить в рамках движения «Моя Якутия в 21 веке»
Кадровые назначения в окружной администрации Якутска
В северные районы Якутии доставят более 24 тысяч тонн топлива
В Якутии ударили 50-градусные морозы
Причиной крупного пожара в Якутске стало неосторожное обращение с огнем
Сардана Авксентьева – лидер медиа-рейтинга мэров Дальнего Востока
Экс-министр строительства республики возглавила Госэкспертизу Якутии
На федеральных трассах в Якутии будут установлены 24 комплекса фиксации нарушений ПДД
Стали известны имена первых заслуженных журналистов Якутии
Площадь разлива нефтепродуктов на реке Алдан составила 1,5 на 2,5 метра
В Якутии задержали мошенника, обманувшего 16 человек
В Якутии под лед провалились два бензовоза
«Сахатранснефтегаз» обещает довести сроки техприсоединения к сетям до средних по стране
Глава Якутии подписал новые кадровые указы
Якутский регги-исполнитель Kit Jah борется за победу в конкурсе «Новая звезда»
За 10 дней нового года в Якутии произошло 52 пожара
Увеличена грузоподъемность пяти ледовых переправ в Якутии
«Золотая» машина: в Якутии задержали мужчину с девятью слитками драгметалла
На развитие инфраструктуры населенных пунктов Якутии выделят 500 млн рублей