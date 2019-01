Якутянка повторила прошлогоднее селфи с заснеженными ресницами

Якутянка Анастасия Груздева повторила прошлогоднее селфи, которое сделало ее знаменитой. В 2018 году ее заснеженные ресницы покорили Интернет-пользователей по всему миру – фото набрало более 99 тысяч лайков.

- Ну вы же не думали, что я в этом году останусь без подобной фоточки? Это же традиция. Сегодня ровно год с публикации той самой Фотографии, которая облетела весь мир. До википедии только ещё не дошла, но поднадоела, наверное, всем изрядно. За этот год я познакомилась с разными людьми, дала парочку интервью, и зиму полюбила чуточку больше. Вы заставили поверить в то, что она у нас уникальная и волшебная, — написала Анастасия Груздева на своей страничке в Инстаграм.

Новое зимнее фото девушки уже «лайкнули» более десяти тысяч человек. Анастасия признается, что нынешнее фото не сравнится с прошлогодним, так как нынче зима теплее.

Это фото заснеженных ресниц набрало более 99 тысяч лайков.Фото: Социальные сети

Ровно год назад, 14 января 2018 года, якутянка Анастасия Груздева стала звездой Инстаграм, опубликовав на своей страничке фотографию с заснеженными ресницами. На данный момент этот снимок набрал более 99 тысяч лайков. О девушке тогда написали The Telegraph, New York Post, The Daily Mail, Washington Post, Financial Express, CNN, CTV News и другие издания.

