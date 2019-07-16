2019-07-16T07:42:35+03:00
Общество

«Прошёл год, а это так никто и не повторил»: якутянка, прославившаяся заснеженными ресницами, снова сделала селфи с комарами

Фото со множеством кровососов Анастасия Груздева повторила год спустя
Нинель ГУСЕВА
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Комаров в Якутии действительно очень много.Комаров в Якутии действительно очень много.Фото: Социальные сети
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Жительница Якутска Анастасия Груздева, которая прославилась на весь мир своим селфи с заснеженными ресницами, повторила свой прошлогодний эксперимент. Год спустя девушка решила повторить эксперимент, выложив новое фото со множеством комаров на лице.

- Любишь купаться — люби и комаров кормить. Любишь в полюшко ездить — люби и комаров кормить. Любишь в лес за ягодами ходить — люби и комаров кормить. Любишь вечерком по городу погулять — люби и комаров кормить. Любишь в парке гулять — люби и комаров кормить. Без них не обходится ни один день лета. Прошёл год, а это фото так никто и не повторил, пришлось самой, — написала Анастасия в своем Инстаграм.

При одном взгляде на это фото все чешется. Фото: Социальные сети

При одном взгляде на это фото все чешется.Фото: Социальные сети

Под фото с «комариной терапией» - более двухсот комментариев. Пользователи называют Настю «повелительницей комаров» и интересуются, как она это выдерживает. Девушка поспешила успокоить фолловеров, отметив, что фото было сделано меньше чем за минуту, и обычно никаких последствий от этого нет.

В 2018 году Анастасия Груздева покорила интернет, выложив селфи с заснеженными ресницами. Девушка сделала фотографию в 50-градусный мороз по дороге на работу. О Насте и ее зимнем макияже написали многие российские и зарубежные СМИ, а также различные группы в соцсетях. Фото ее заснеженных ресниц набрало более 99 тысяч лайков.

В 2018 году о Насте и ее зимнем макияже написали The Telegraph, New York Post, The Daily Mail, Washington Post, Financial Express, CNN, CTV News и другие издания. Фото: Социальные сети

В 2018 году о Насте и ее зимнем макияже написали The Telegraph, New York Post, The Daily Mail, Washington Post, Financial Express, CNN, CTV News и другие издания.Фото: Социальные сети

Селфи с комарами.При одном взгляде на это фото, у самих все чешется! Девушка, зимой поразившая всех своими снежными ресницами, теперь показала, какое у них в Якутии лето.

Летом того же года девушка cделала селфи с комарами на лице. Шокирующее фото быстро набрало популярность в соцсети.

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В 2018 году удивительное фото Анастасии Груздевой покорило интернет (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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