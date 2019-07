«Прошёл год, а это так никто и не повторил»: якутянка, прославившаяся заснеженными ресницами, снова сделала селфи с комарами

Жительница Якутска Анастасия Груздева, которая прославилась на весь мир своим селфи с заснеженными ресницами, повторила свой прошлогодний эксперимент. Год спустя девушка решила повторить эксперимент, выложив новое фото со множеством комаров на лице.

- Любишь купаться — люби и комаров кормить. Любишь в полюшко ездить — люби и комаров кормить. Любишь в лес за ягодами ходить — люби и комаров кормить. Любишь вечерком по городу погулять — люби и комаров кормить. Любишь в парке гулять — люби и комаров кормить. Без них не обходится ни один день лета. Прошёл год, а это фото так никто и не повторил, пришлось самой, — написала Анастасия в своем Инстаграм.

Под фото с «комариной терапией» - более двухсот комментариев. Пользователи называют Настю «повелительницей комаров» и интересуются, как она это выдерживает. Девушка поспешила успокоить фолловеров, отметив, что фото было сделано меньше чем за минуту, и обычно никаких последствий от этого нет.

В 2018 году Анастасия Груздева покорила интернет, выложив селфи с заснеженными ресницами. Девушка сделала фотографию в 50-градусный мороз по дороге на работу. О Насте и ее зимнем макияже написали многие российские и зарубежные СМИ, а также различные группы в соцсетях. Фото ее заснеженных ресниц набрало более 99 тысяч лайков.

В 2018 году о Насте и ее зимнем макияже написали The Telegraph, New York Post, The Daily Mail, Washington Post, Financial Express, CNN, CTV News и другие издания.Фото: Социальные сети